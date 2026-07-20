Din Liga 1 în Europa, fără manual de utilizare

Campionatul abia a început, însă Europa nu are răbdare. Pentru cele patru reprezentante ale României în cupele europene, perioada de acomodare se termină înainte să înceapă cu adevărat. În timp ce în Liga 1 încă se caută formule de echipă, se mai aduc jucători și se schimbă sisteme, UEFA cere deja rezultate.

Toate cele patru formații par încă într-o perioadă de căutări. La FCSB și CFR Cluj au venit antrenori noi, loturile sunt într-o continuă transformare, iar mercato pare mai important decât antrenamentele. U Cluj și Universitatea Craiova au avantajul că au deja câteva meciuri oficiale în picioare, dar nici ele nu au convins că au depășit faza experimentelor.

Săptămâna aceasta nu mai există însă scuze. După Supercupă, primul tur european și o etapă de campionat, este momentul să arate că progresul există și că România nu merge în Europa doar pentru a completa tabloul.

Craiova încă trăiește din speranța că Baiaram va deveni Yamal

Universitatea Craiova merge miercuri la Sofia pentru duelul cu Levski, fostul Dinamo al Bulgariei. Este primul adversar adevărat al sezonului. Dubla victorie cu belarușii de la ML Vitebsk spune foarte puține despre nivelul actual al oltenilor. Cu tot respectul pentru fotbalul din Belarus, o echipă din Andorra sau Gibraltar ar fi pus, cu siguranță, mai multe probleme oltenilor. Iar Craiova nici măcar în acea dublă cu Vitebsk nu a arătat că este o formație capabilă să domine.

Ofensiva oltenilor pare construită pe o singură speranță: să vină o inspirație individuală, să fie Baiaram un fel de Lamine Yamal, iar Cicâldău să aducă aminte de Pedri. Deocamdată, comparațiile sunt valabile doar în imaginația tribunelor.

Victoria cu 4-0 în fața UTA pare spectaculoasă doar pe tabelă. În realitate, a fost probabil cel mai chinuit 4-0 văzut în ultimii ani. Până în ultimele douăzeci de minute, meciul era departe de a fi rezolvat, iar UTA a cedat mai degrabă fizic și psihic decât fotbalistic. Scorul minte frumos, dar fotbalul practicat de Craiova încă nu. La Sofia nu va mai exista luxul unui adversar care adoarme pe final.

U Cluj a descoperit că poarta lui Dinamo Kiev era fermecată

Universitatea Cluj a avut poate cel mai dificil adversar dintre toate echipele românești. Dinamo Kiev rămâne un nume greu, iar diferența de experiență s-a văzut. Mai frustrant decât eliminarea a fost însă lipsa eficienței. Impresia lăsată de ardeleni a fost că, dacă dubla cu ucrainenii mai dura încă o săptămână, tot nu ar fi reușit să înscrie. Nici măcar din penalty.

Acum urmează Brann Bergen, o formație care nu este cu mult sub nivelul lui Dinamo Kiev. Norvegienii traversează un moment excelent, iar fotbalul din această țară respiră un entuziasm uriaș după parcursul fantastic al naționalei la Campionatul Mondial. Valul de încredere care a cuprins fotbalul norvegian se simte și la nivelul cluburilor.

Dacă U Cluj nu începe să transforme ocaziile în goluri, Europa se va încheia înainte să înceapă cu adevărat.

FCSB, specialistă în transformările europene

Nici echipa lui Gigi Becali nu a impresionat în prima etapă din Liga 1. Victoria cu 2-0 împotriva lui FC Argeș a fost una fără strălucire, iar jocul a fost departe de ceea ce își doresc suporterii.

Există însă un lucru pe care FCSB îl face aproape în fiecare sezon: se transformă când începe Europa. Adversarul de joi, Auda, din Letonia, pare chiar mai accesibil decât FC Argeș. Diferența de valoare este evidentă, iar dacă FCSB nu complică singură lucrurile, calificarea ar trebui să fie doar o formalitate.

În Europa, roș-albaștrii au demonstrat în ultimii ani că găsesc resurse pe care în campionat nu le arată întotdeauna. De aceea, dintre toate echipele românești, FCSB pare cea mai liniștită înaintea acestei săptămâni.

La CFR Cluj nu lipsesc jucătorii. Lipsește normalitatea

Cazul CFR Cluj este deja un studiu despre cum poate funcționa fotbalul românesc după reguli pe care restul Europei nu le înțelege. Clubul are un antrenor nou, António Folha, un tehnician despre care nici măcar suporterii CFR-ului nu știu prea multe. Portughezul pare că încearcă încă să afle ce caută în viața lui la Cluj.

În același timp, lotul a fost restructurat, au venit jucători noi, dar o parte dintre achiziții nici măcar nu pot fi legitimate din cauza interdicției la transferuri impuse pentru datoriile clubului.

În Franța mor cluburile. În România se așteaptă să moară creditorii

Și aici apare marele paradox al fotbalului românesc. În Franța, Girondins Bordeaux, unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului european, campioană de șase ori, cu Zidane, Lizarazu, Dugarry, Pauleta sau Giresse în palmares, a fost trimisă în fotbalul amator pentru datorii de aproximativ 10 milioane de euro. Regulile au fost simple: nu poți demonstra că îți poți plăti obligațiile, retrogradezi. Indiferent câte trofee ai în vitrină și câți suporteri plâng în tribună.

La noi, o datorie de zece milioane reprezintă aproape un motiv de glumă și ar provoca cel mult un zâmbet.

CFR Cluj rostogolește de ani întregi datorii care depășesc 35 de milioane de euro. Petrolul se apropie și el de nouă milioane. Oțelul și UTA se joacă și ele cu milioanele „pe minus”. Datoriile se rostogolesc din sezon în sezon, fără să pară că cineva își pune cu adevărat problema achitării lor. În Liga 1 nu se vorbește despre achitarea datoriilor, ci despre rostogolirea lor. S-a dezvoltat o filosofie specială: dacă mai apare o participare în Europa și mai intră niște bani de la UEFA, dacă mai vine un sponsor, dacă mai trece un an... poate că problema se rezolvă singură. Iar măsurile dure nu sunt luate de autoritățile fotbalului românesc. FRF și LPF par să privească acest fenomen ca pe o normalitate. Sancțiunile serioase vin exclusiv de la UEFA și de la TAS, care nu sunt impresionate nici de istoria cluburilor și nici de influența conducătorilor lor.

Calificarea în grupa principală din Conference League este vitală pentru CFR. Nu pentru glorie, ci pentru supraviețuire financiară. Banii UEFA nu vor acoperi întreaga gaură, dar pot stinge câteva dintre incendiile care mocnesc de peste 10 ani.

Problema este că, înainte de calculele financiare, trebuie trecut fotbalistic de armenii de la Alashkert. Iar după ceea ce a arătat în înfrângerea cu 0-2 de la Galați, nici măcar această misiune nu mai pare simplă. Un eșec cu armenii ar însemna nu doar o eliminare rușinoasă, ci și începutul unui sezon în care problemele sportive și cele financiare s-ar amesteca exploziv.

Europa nu așteaptă pe nimeni. Nici pe cei aflați în reconstrucție, nici pe cei sufocați de datorii. Iar fotbalul românesc începe să descopere, din nou, că între iluziile din Liga 1 și realitatea continentală distanța este mult mai mare decât pare în clasament.

Craiova și U Cluj au deja 5 meciuri în picioare, FCSB merge pe tradiție, iar la CFR Cluj haosul administrativ riscă să înghită și sezonul european.

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