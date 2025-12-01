x close
Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100

Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   22:30
Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100
Sursa foto: Hepta/Gabriela Ruse

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a înregistrat o urcare de 18 poziții în clasamentul mondial WTA, prezentat luni, după succesul înregistrat la turneul ITF de categorie W75 de la Trnava, Slovacia, revenind în Top 100.

Gabriela Ruse a urcat de pe locul 101 până pe locul 83, cu un total de 839 puncte.

Jucătoarea română de 28 de ani a evoluat în 22 de turnee în ultimele 12 luni.

Ruse a câștigat turneul de la Trnava, pentru care a obținut 75 de puncte în clasamentul mondial.

În finală, Ruse s-a impus, duminică, împotriva sportivei din Cehia, Lucie Havlickova (locul 283 WTA, în prezent), scor 5-7, 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian se menține pe locul 39, cu 1324 de puncte, fiind în continuare prima jucătoare din România în ierarhia WTA.

În Top 100 se mai află, din România, și Sorana Cîrstea, care a urcat o poziție, ajungând pe locul 43, cu 1243 de puncte.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: gabriela ruse clasament wta trnava
