Cine este marea favorită a Inteligenței Artificiale pentru Mondialul din 2026

de Redacția Jurnalul    |    12 Mai 2026   •   18:30
De ce Inteligența Artificială pariază pe Spania și nu pe Franța pentru titlul mondial

Franța este favorita fanilor pentru Cupa Mondială de fotbal din SUA, Mexic și Canada. Totuși, Inteligența Artificială consideră că o altă echipă are prima șansă la câștigarea titlului.

Fanii pariază pe câștigarea Cupei Mondiale FIFA 2026 de către Franța, potrivit unui sondaj realizat de Bank of America (BofA) și citat de CNBC. 40% dintre cei chestionați consideră că francezii vor obține trofeul la competiția din vară.

Suporterii sunt contraziși chiar de instrumentul de inteligență artificială al băncii. Copilot al Microsoft a indicat Spania drept principala favorită a competiției.

Cupa Mondială, găzduită în comun de SUA, Canada și Mexic, va fi cea mai mare din istorie. Se estimează că aproximativ 6,5 milioane de fani vor participa la cele 104 meciuri din 16 orașe gazdă. Experții preconizează că evenimentul sportiv global va genera peste 80 de miliarde de dolari și va susține peste 800.000 de locuri de muncă.

Turneul va începe pe 11 iunie și va avea la start 48 de echipe. Formațiile participante vor împărți suma de 871 de milioane de dolari și vor primi fiecare cel puțin 12,5 milioane de dolari.

