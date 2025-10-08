Când vine reconstrucția lui Mircea Lucescu? De la speranțele de acum 6 ani la realitatea de azi: generația care nu mai crește

Naționala a pierdut șansa calificării directe la Campionatul Mondial de anul viitor. A pierdut și șansa calificării în baraj de pe locul 2. Cu un meci în plus față de Austria și Bosnia, suntem la 5 puncte în spatele lor. Rămânem cu ce știam din toamna anului trecut: vom participa la meciurile de baraj, însă de pe culoarul Ligii Națiunilor, unde vom fi repartizați în urna a patra valorică, iar pentru a ajunge la Mondial va trebui să învingem în primăvară două echipe precum Cehia, Croația, Serbia, Norvegia, Polonia, Suedia, Turcia, sau cine știe, putem nimeri cu Germania sau Italia, ceea ce, să fim sinceri, ar transforma barajul în simple meciuri amicale.

Naționala, într-un punct mort

La cum stau acum lucrurile, este clar că nu vom participa anul viitor la Mondialul din SUA, Canada și Mexic. Însă meciurile rămase în această campanie ar trebui să fie de acomodare și testare a noii generații la echipa națională. Întinerirea lotului, pe care a promis-o Mircea Lucescu nu a avut încă loc. Selecționerul a folosit cu obstinație aceiași jucători care au dat deja ce au avut mai bun. Și-au atins limita și Stanciu, și Man, și Bancu, și Burcă, și Marius Marin, și Răzvan Marin, și Denis Alibec, și Ianis Hagi. De altfel și carierele lor la echipele de club sunt în cădere. Și atunci, unde este întinerirea lotului? Unde sunt numele noi? Este adevărat ce spun și suporterii, și tehnicienii din fotbalul românesc: aria de selecție pentru echipa națională este tot mai restrânsă. De asta scouterii naționalei caută prin toată Europa jucători cu origini românești, însă adaptarea lor nu este deloc simplă. Mulți nici nu cunosc limba română, nu au avut niciun contact cu țara, n-au urmărit meciurile naționalei, nu cunosc Liga 1, nu cunosc lotul. Desigur, ar fi ideal să găsești câțiva copii cu origini românești care au făcut junioratul la Inter, Juventus sau prin Spania ori Anglia. Însă fiecare vine cu stilul de acolo și trebuie obișnuiți cu ce se joacă în România, și asta cere timp, iar perioadele de convocare la națională sunt rare și scurte. Apoi trebuie convinși să și joace pentru România.

Cât mai mizăm pe lotul lui Mirel Rădoi din 2019?

Dacă ne uităm pe lotul actual al naționalei României regăsim nu mai puțin de nouă fotbaliști care au jucat semifinalele Campionatului European U21 din 2019. Iar de atunci au trecut 6 ani, în care au avansat la naționala de seniori, sunt oameni de bază și tot așteptăm să confirme speranțele pe care le-am avut de la ei în 2019.

Să-i luăm pe rând. Ionuț Radu, 28 de ani, era liderul vestiarului. Era sub contract cu Inter Milano, unde a apărat în 5 meciuri. A mai jucat împrumutat la Genoa, Veneția, Auxerre. Acum a ajuns în Spania, la Celta Vigo unde pare să să-și fi găsit locul, însă a ieșit din vederile naționalei în ultimii 3 ani.

Cristi Manea, 28 de ani. A jucat meci de meci la CFR Cluj, beneficiind de regula U21 din Liga 1. Apoi n-a mai prins echipa și s-a mutat la Rapid, însă nici în Giulești nu este titular incontestabil. La națională are însă ghinionul să fie pe post cu Andrei Rațiu, care e greu de scos din echipă.

Alex Cicâldău, 28 de ani. De la el se aștepta să fie noul Boloni, noul Irimescu sau noul Dorinel Munteanu. S-a transferat la Galatasaray-ul lui Fatih Terim și cariera părea în urcare. La 28 de ani a revenit la Craiova ca un jucător epuizat după prestații sporadice prin Emiratele Arabe și Turcia.

Dennis Man, 27 de ani. A fost cumpărat de Parma cu 13 milioane de euro pentru a revitaliza clubul italian. Alintat de suporteri „Maradona al Parmei” s-a stins după două sezoane în Serie B și la revenirea în prima divizie italiană patronii nu știau cum să scape mai repede de el. A ajuns în Olanda, la Eindhoven unde nu a făcut mare lucru pentru că „trece prin tradiționala adaptare a jucătorului român în străinătate”.

Ianis Hagi, 26 de ani. Cel mai alintat fotbalist român de la Adrian Mutu încoace, este în continuare privit de susținătorii lui ca fiind jucătorul care „oricând poate face ceva util pe teren”. Doar că în ultima vreme nu a făcut nimic util, nici nu a prea jucat, iar transferul la modesta echipă Alanyaspor din Turcia spune totul despre interesul pe care l-ar avea cluburile importante din Europa pentru el.

Florinel Coman, 27 de ani. Artizanul golurilor decisive cu Anglia din 2019, a continuat după EURO 2019 să rămână într-o formă constant bună. A fost motorul FCSB până la plecarea în Qatar, moment în care cariera s-a dus în jos. Și-a încercat norocul în Italia, la Cagliari, însă a revenit în Qatar, ocazie cu care a ieșit din circuitul echipei naționale.

Darius Olaru, 27 de ani. Nu a prins multe minute la EURO 2019, însă a făcut în cele din urmă pasul la echipa mare. Totuși, chiar dacă este Nr. 1 la FCSB, la națională nu a fost niciodată la nivelul pe care-l are la club. Are 26 de selecții sub tricolor, însă niciodată integralist.

Virgil Ghiță, 27 de ani, și Adrian Rus, 29 de ani, titulari în 2019 în naționala U21 a lui Mirel Rădoi, au revenit la națională după mai mulți ani în care au jucat în străinătate și pot fi soluții bune în apărare.

Găsim înlocuitor pentru Stanciu?

În meciurile cu Moldova și Austria va lipsi căpitanul Stanciu (32 de ani), iar asta l-ar putea determina pe Lucescu să încerce și un alt „decar” la națională. Nicolae Stanciu a ajuns la 84 de selecții (Nicolae Dobrin, de exemplu, are doar 48) și ultimul meci memorabil al lui a fost la EURO 2024, în partida cu Ucraina. De atunci, prestațiile lui au fost modeste. Nici la noua echipă de club, Genoa, nu a strălucit de la transferul său din această vară. Iar acum mai este și accidentat, iar aventura lui italiană nu prea mai are cum să continue ca titular. Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, nu are victorie în Serie A în acest sezon și o paște Serie B. Astfel că Stanciu nu mai reprezintă o soluție de viitor. Cel mai probabil, Lucescu îl va folosi pe Ianis Hagi pe post de „decar” în cele două meciuri, însă de ce nu ar fi testați Cârjan, Baiaram sau chiar revenitul la lot, după un lung șir de accidentări, Moruțan. Ar fi interesant de văzut la lucru și Lisav Eissat, 20 de ani, care joacă în Israel, debutant; Raul Opruț, o posibilă soluție pentru Bancu; Kevin Ciubotaru și, mai ales, mult așteptatul Louis Munteanu. Asta dacă Mircea Lucescu se va încăpățâna să meargă tot pe formula veche, de care și ultimul suporter s-a săturat.