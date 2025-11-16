Mircea Lucescu, nemulțumit de condițiile de la Zenica: O rușine. Să joci în condițiile astea inumane

În urma eșescului suferit de tricolori la Zenica, Mircea Lucescu s-a declarat foarte nemulțumit de condițiile de joc de la meciul cu Bosnia. El s-a plâns de condițiile de joc de pe stadion, dar și de atitudinea pe care au avut-o suporterii bosniaci, scrie ProSport.

„O rușine. Acum vedem în ce hal de stadion jucăm. Fotografii stăteau acolo pe jos, jucătorii nu aveau loc să se încălzească. Dacă noi suntem cum au strigat ei, acum cum sunt ei? Să joci în condițiile astea… Inumane, antisportive”, a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV.

Tricolorii au avut parte de un meci tensionat la Zenica. Suporterii gazdelor i-au hiuduit pe jucătorii români în momentul intonării imnului național, momentul fiind urmat de scandări rasiste.

Românii au fost criticați în urma mesajelor transmise pe rețelele sociale de ultrașii români, care s-au fotografiat, alături de fani sârbi, cu un banner care îl prezintă pe Mladić drept „un erou european”. Gestul a fost interpretat dur de comunitatea bosniacă, formată din mosulmani.

Ratko Mladić a fost comandant militar sârb, acuzat de genocid și de crime împotriva umanității în timpul Războiului din Bosnia.

