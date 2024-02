Grupă abordabilă: Ne-am aflat adversarii din Liga Națiunilor cu gândul la CM 2026 

Numele Iordănescu a fost din nou norocos la tragerile la sorți. Retrogradată în Liga C a Ligii Națiunilor, naționala României are ocazia să promoveze în toamnă înapoi în Liga B. Pe lângă asta, România, în caz de eșec în calificările pentru Mondialul din 2026, mai are șansa barajului cu condiția să câștige grupa din Liga Națiunilor, cu Kosovo, Cipru și Lituania sau Gibraltar. „Pe undeva, poate e mai bine că am ajuns în Liga C. Mai avem o șansă pentru Mondial de pe linia Ligii Națiunilor. Dar, Doamne ajută, nu nu avem nevoie de asta, să ne calificăm direct”, declara mai în glumă, mai în serios, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Grupele Ligii Națiunilor, pe repede înainte

Cele șase meciuri din grupă se vor juca toate în această toamnă. Câte două în septembrie, octombrie și noiembrie, lucru care va aglomera mult calendarul competițiilor la nivel de club, atât naționale cât și europene. Cele trei perioade rezervate meciurilor din grupele Ligii Națiunilor însumează o lună și jumătate de întrerupere ale tuturor celorlalte competiții, interne sau continentale. Cel mai înghesuit va fi programul din Liga Campionilor, care din acest am va avea un nou format, cu mai multe meciuri, în timp ce în ligile naționale se va juca tot mai mult în trei în trei zile, situație care este extrem de criticată de echipele mari de pe continent.

Primul meci, în Kosovo

Cele două meciuri ale naționalei noastre din septembrie sunt programate pe 6, în Kosovo, și pe 9, la București, cu câștigătoarea barajului Lituania-Gibraltar. În octombrie jucăm numai în deplasare, pe 12 în Cipru și pe 15 în Lituania sau Gibraltar. Campania o încheiem pe teren propriu, pe 15 noiembrie cu Kosovo și pe 18 noiembrie cu Cipru. Privind calendarul, echipa noastră are ocazia să încline balanța încă din primul meci. O victorie cu Kosovo, principala contracandidată, chiar în deplasarea de la Pristina, ne va face mare principală favorită la câștigarea grupei a doua din Liga C.

O regulă nouă introdusă de UEFA la această ediție a Ligii Națiunilor oferă a doua șansă de promovare în Liga B și echipelor de pe locul 2 în Liga C. Acestea vor disputa, în primăvara anului viitor, un meci de baraj cu echipele de pe locul 3 în grupele din Liga B. Însă echipele clasate pe locurile 2 în grupe nu participă automat la barajele de calificare la Campionatul Mondial, ci doar în situația în care toate câștigătoarele de grupe se califică direct la CM. „Mărim astfel dinamica și interesul pentru această competiție, care este una nouă și an de an încercăm să o îmbunătățim. Probabil vor mai fi îmbunătățiri ale sistemului de desfășurare în următorii ani. Liga Națiunilor trebuie să devină una de foarte mare importanță și succes, fără însă a afecta Campionatul European. Scopul este de mărire a mizei oricărui meci internațional interțări. Nu înlocuim toate meciurile amicale, de pregătire și verificare, însă pentru că rezultatele sunt contabilizate în clasamentul coeficienților UEFA, s-a simțit nevoia ca meciurilor de pe continent să le fie mărită miza.”, comunica forul european la înființarea Ligii Națiunilor.

Obiectivul este câștigarea grupei și implicit promovarea directă în Liga B. De asemenea avem asigurată „varianta B” de calificare la Mondial.

„Edi se alintă. Va rămâne selecționer și după Euro”

Întrebat despre adversarii din Liga Națiunilor, Edi Iordănescu a declarat că „despre asta vom vorbi la toamnă. Momentan, principalul obiectiv este o prezență cât mai bună la Campionatul European”. În replică, Mihai Stoichiță susține că „selecționerului i se va prelungi contractul care expiră imediat după Euro. Edi se alintă. va rămâne selecționer și după Euro. El va sta pe bancă și în Liga Națiunilor și în continuare, în campania pentru Campionatul Mondial”.

Calcule pentru Euro

În așteptarea celui de-al patrulea adversar din grupă la Euro, care se va alege după barajul dintre Ucraina, Bosnia, Islanda și Israel (echipe venite pe traseul ediției trecute a Ligii Națiunilor), naționala noastră poate ieși, cu siguranță, din grupă cu 4 puncte, obiectiv realizabil. Pentru asta este nevoie să nu pierdem cu Belgia sau cu echipa care va veni de la baraj, probabil Ucraina - conform opiniei generale, și să învingem Slovacia. Astfel am avea asigurat locul 3 cu un punctaj excelent. Din grupe merg mai departe primele două clasate și cele mai bune patru echipe și cele șase echipe clasate pe locul 3. Patru puncte ar putea fi suficiente chiar și pentru locul 2, însă ar asigura o poziție bună în clasamentul locurilor 3. În această variantă, următorul adversar ar putea fi Danemarca. Însă locul 2 în grupă ne-ar aduce în fazele eliminatorii Franța sau Olanda. De asemenea, în caz de câștigare a grupei, România ar întâlni Ungaria sau Austria în 16-imi.

În această primăvară, naționala României are programate două meciuri de pregătire în vederea Euro 2024, pe 22 martie, la București, cu Irlanda de Nord, și pe 26 martie, la Madrid, cu naționala Columbiei.