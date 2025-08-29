Mircea Lucescu a anunțat lista jucătorilor selecționați pentru meciurile cu Canada și Cipru

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   22:30
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri lista cu cei 26 de jucători selecționați pentru meciurile Naționalei cu Canada și Cipru, din septembrie.

Naționala României dispută în luna septembrie două partide.

Este vorba de un amical cu Canada, programat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026, programată marți, 9 septembrie.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat vineri 26 de jucători pe care va miza.

Este vorba de 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din prima ligă:

Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate, explică FRF.

România se află în prezent pe locul 3 în grupă, cu 6 puncte.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: naţională mircea lucescu jucători
