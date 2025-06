Nici italian, nici sibian. Rapid preferă un stelist 

S-a tot vorbit despre un antrenor italian din anturajul clubului Genoa, unde este acționar Dan Șucu, s-a vorbit și despre venirea de la Sibiu a lui Marius Măldărășanu, dorit insistent de galerie. Dan Șucu însă nu ține cont nici de zvonuri și, după rateul cu Șumudică, nu mai ține cont nici de presiunea suporterilor.

„Promit fanilor că am venit aici să duc Rapidul cât mai sus posibil. Cu siguranță că echipa va arăta un joc ofensiv bun, cu intensitate în joc. Îmi doresc să fie mândri de ce vor vedea pe teren în acest an”, a declarat Costel Gâlcă la instalarea la Rapid, încercând încă din start să aibă o relație bună cu galeria giuleșteană. Acum rămâne de văzut cum va gestiona Gâlcă vulcanul de lângă Podul Grant, cum îi va convinge pe suporterii rapidiști că poate ajuta clubul chiar dacă a fost un jucător emblematic al rivalei Steaua. De altfel, nu este primul stelist care ajunge în Giulești. Stefan Sameș a jucat în anii '80, Iovan, căpitanul Stelei de la Sevilla, a jucat pe final de carieră la Rapid, iar Anghel Iordănescu și Dan Petrescu au antrenat Rapidul.

Costel Gâlcă a demonstrat în cariera lui și ca jucător, și ca antrenor, că este profesionist. Nu are un caracter vulcanic, nu este un „circar” ca Șumudică, este atent la declarații, nu-și critică jucătorii în public, nu face scandal, nu se ceartă cu alți antrenori sau cu arbitrii. Unii spun că este prea cu bun-simț pentru a antrena echipe în România. „Îmi place să implementez o idee ofensivă. Îmi place să subordonez adversarul, dar pentru asta trebuie să facem efort unitar. Să fim conștienți că trebuie să dăm maxim. Mai avem de pus la punct niște lucruri și vom anunța pe ce poziție avem nevoie. Este un lot care are nevoie pe anumite poziții de o îmbunătățire, dar marea majoritate a jucătorilor sunt aici. Tot ce este posibil să vină jucători noi. Am discutat despre strategia de transferuri. Mai avem de pus la punct niște lucruri și vom anunța pe ce poziție avem nevoie. Întotdeauna mi-a plăcut să am în echipă tineri. Cu siguranță vor demonstra și vor fi jucători importanți în lotul Rapidului. E important să îi lăsăm să crească și să îi integrăm la echipa mare. Cu pași siguri vor ajunge și la echipa mare a României”, a declarat Gâlcă.

În ceea ce privește relația cu fanii, de care mulți se tem, Gâlcă are sarcina de a face din Rapid o echipă ofensivă. Doar așa își va apropia galeria. „De câte ori am venit la meciuri în Giulești am fost surprins de atmosfera pe care o fac suporterii. Mă simt ca la un spectacol pentru că e un plus pentru echipă. Îți dau o energie și e important pentru că asta se vede și la jucători. Rapid va juca ofensiv. Foarte ofensiv” a mai declarat Gâlcă.

„Să avem răbdare”

De partea cealaltă, suporterii au încă păreri diferite. Dacă la aflarea alegerii lui Dan Șucu primele reacții au fost de nemulțumire, ușor-ușor atitudinea s-a mai calmat. „Cum să aduci un stelist? Îl ai pe Măldărășanu, care a câștigat două titluri de campion în Giulești și care a demonstrat la Sibiu că este sculă de antrenor și tu alegi stelistul?”, spun mulți ultrași. Alții îndeamnă la răbdare. „Nu v-ați săturat de măscărici ca Șumudică? Gâlcă, cât o fie el de fost stelist, este un om civilizat, e profesionist. Și ce dacă a fost stelist? N-am mai avut steliști în echipă?”, este părerea altora. Însă, una peste alta, pe Gâlcă îl vor ține la Rapid rezultatele și jocul echipei. Iar dacă va reuși să cucerească un trofeu în acest sezon și va duce echipa în cupele europene, suflarea rapidistă îl va pune la suflet, așa cum s-a întâmplat în trecut și cu Mircea Lucescu, dinamovist, și el „dușman de moarte”.