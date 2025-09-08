Sabalenka rămâne lider în WTA. Jaqueline Cristian urcă pe locul 43, cea mai bună clasare din carieră

Sabalenka a ajuns la 54 de săptămâni consecutive pe prima poziție a clasamentului mondial și, cu 11.225 de puncte, rămâne lider detașat în fața polonezei Iga Swiatek (7933 puncte) și a americancei Coco Gauff (7874 puncte).

În urma finalei de la Flushing Meadows, Amanda Anisimova urcă până pe locul 4 (5159 puncte), prima sa apariție în Top 5.

În ceea ce privește jucătoarele din România, Jaqueline Cristian a urcat șapte poziții și ocupă locul 43 (1.281 puncte), cea mai bună clasare pentru o româncă.

Sorana Cîrstea a urcat cinci poziții și ocupă locul 66 (998 puncte).

În Top 100, din România mai este Gabriela Ruse, care a înregistrat cea mai mare coborâre din ierarhie (26 de poziții), ocupând locul 96 (779 puncte).

(sursa: Mediafax)