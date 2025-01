Simona Halep intră în joc la Transylvania Open (WTA) în data de 4 februarie

"Simona Halep, cea mai îndrăgită şi mare jucătoare de tenis a României, va juca primul său meci din cadrul Transylvania Open WTA 250 marţi, 4 februarie. Decizia privind ziua meciului a fost luată de organizatori pentru a oferi fanilor ocazia de a o urmări live pe una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc. Adversara Simonei Halep va fi stabilită în urma tragerii la sorţi care va avea loc pe 1 februarie, ora 14:00, alături de programul complet al meciurilor din primul tur", se arată într-o informare trimisă luni, de organizatorii turneului.



Simona Halep a mai participat la Transylvania Open în 2021, în cadrul primei ediţii a turneului, când a ajuns în finală. Atunci, însă, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, competiţia s-a desfăşurat fără spectatori. Astfel, ediţia din acest an marchează prima ocazie pentru fani de a o urmări jucând la Cluj-Napoca, la cel mai mare turneu pe hard din România.



"Simona Halep este, fără îndoială, cea mai iubită jucătoare de tenis din România, iar prezenţa ei pe teren la Transylvania Open este un moment aşteptat cu nerăbdare de fani. Am decis să programăm primul său meci marţi, 4 februarie, pentru a le oferi tuturor ocazia să se organizeze din timp şi să nu rateze şansa de a o vedea jucând live, aici, la Cluj-Napoca. Este pentru prima dată când Simona va putea evolua în faţa publicului de acasă la Transylvania Open, după ediţia inaugurală din 2021, care s-a desfăşurat fără spectatori din cauza pandemiei. Ne dorim să creăm o atmosferă deosebită, iar această ediţie se anunţă deja memorabilă", declară directorul turneului, Patrick Ciorcilă.



Potrivit sursei citate, toate cele şase jucătoarele românce de pe tabloul principal vor juca în primele zile ale turneului, când se vor desfăşura meciurile din primul tur şi optimi. Pe lângă Simona Halep, fanii vor avea şansa să urmărească live, în primele trei zile ale turneului (3-5 februarie), pe toate cele şase jucătoare românce de pe tabloul principal. Alături de Simona, pe terenurile din BTarena vor evolua Sorana Cîrstea, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Elena-Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian.



Cea de-a cincea ediţie a celui mai mare turneului de tenis din România va avea loc în sala polivalentă BTarena din Cluj-Napoca, între 1 şi 9 februarie. Meciurile se joacă indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis amenajate. În total, 32 de jucătoare concurează la meciurile de simplu şi 16 echipe la dublu, pentru 250 de puncte WTA şi premii în valoare de 275.094 de dolari.



Transylvania Open este organizat de aceeaşi echipă care face evenimentele: Sports Festival, cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, Urban Playfield şi Biletul de Sănătate. Turneul care are loc în Cluj-Napoca este cea mai importantă competiţie de tenis feminin din România şi face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reuneşte jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiţie intensă în BT Arena din Cluj-Napoca şi a fost votat de către jucătoare, doi ani consecutivi (2022, 2023), drept cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250.

