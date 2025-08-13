x close
Campionatul mondial canin. O româncă și câinele ei strălucesc la Helsinki

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   12:30
Sursa foto: observatornews.ro

O româncă a devenit cunoscută în întreaga lume datorită câinelui său, un ciobănesc german în miniatură.

Acesta a fost desemnat câștigător la categoria junior de la Campionatul mondial desfășurat la Helsinki, Finlanda. Câinele Alexandrei Ambruș a fost recunoscut drept cel mai frumos din lume la categoria junior.

La categoria adulți, titlul de cel mai frumos câine din lume a fost câștigat de un Basset Griffon din Croația, confirmând astfel calitatea și diversitatea raselor premiate la competiție.

Performanța remarcabilă aduce în prim-plan pasiunea românilor pentru creșterea și dresajul câinilor de rasă, dar și recunoașterea internațională a standardelor ridicate în domeniu, potrivit observatornews.ro.

