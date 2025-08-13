Campionatul mondial canin. O româncă și câinele ei strălucesc la Helsinki

O femeie și-a uitat poșeta de peste 100.000 de euro într-un taxi. Când a găsit-o, șoferul a făcut ceva cu totul neașteptat
Acesta a fost desemnat câștigător la categoria junior de la Campionatul mondial desfășurat la Helsinki, Finlanda. Câinele Alexandrei Ambruș a fost recunoscut drept cel mai frumos din lume la categoria junior.
La categoria adulți, titlul de cel mai frumos câine din lume a fost câștigat de un Basset Griffon din Croația, confirmând astfel calitatea și diversitatea raselor premiate la competiție.
Performanța remarcabilă aduce în prim-plan pasiunea românilor pentru creșterea și dresajul câinilor de rasă, dar și recunoașterea internațională a standardelor ridicate în domeniu, potrivit observatornews.ro.
