Campionatul mondial canin. O româncă și câinele ei strălucesc la Helsinki

Acesta a fost desemnat câștigător la categoria junior de la Campionatul mondial desfășurat la Helsinki, Finlanda. Câinele Alexandrei Ambruș a fost recunoscut drept cel mai frumos din lume la categoria junior.

La categoria adulți, titlul de cel mai frumos câine din lume a fost câștigat de un Basset Griffon din Croația, confirmând astfel calitatea și diversitatea raselor premiate la competiție.

Performanța remarcabilă aduce în prim-plan pasiunea românilor pentru creșterea și dresajul câinilor de rasă, dar și recunoașterea internațională a standardelor ridicate în domeniu, potrivit observatornews.ro.