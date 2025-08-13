Mexicul extrădează în SUA 26 de lideri ai cartelurilor, inclusiv figuri-cheie din CJNG și Sinaloa

Conform AP, Mexicul a predat Statelor Unite 26 de figuri de rang înalt din mai multe carteluri, printre care lideri ai „Los Cuinis”, grup aliat cartelului Jalisco New Generation (CJNG), membri ai cartelului Sinaloa și ai grupării Los Zetas.

Printre cei extrădați se află Abigael González Valencia, cumnatul liderului CJNG Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri de către autoritățile americane, precum și Roberto Salazar, acuzat de uciderea unui adjunct de șerif din Los Angeles în 2008.

Transferul a avut loc după ce Departamentul de Justiție al SUA a convenit să nu solicite pedeapsa cu moartea pentru niciunul dintre inculpați, similar cu un acord încheiat în februarie, când Mexicul a predat 29 de membri ai cartelurilor, inclusiv pe celebrul Rafael Caro Quintero.

Președintele mexican Claudia Sheinbaum a arătat o deschidere mai mare față de cooperarea în domeniul securității decât predecesorul său, însă a respins categoric ideea unei intervenții militare americane pe teritoriul Mexicului.

Administrația Trump a desemnat CJNG și alte șapte grupuri criminale latino-americane drept organizații teroriste străine, începând să formuleze acuzații de terorism în unele cazuri legate de carteluri.

(sursa: Mediafax)