Echipa TehnoZ, campioană mondială la robotică, câștigătoarea competiției MTI, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Competiția de elită a reunit 40 de echipe din întreaga lume, printre care reprezentanți din SUA, Mexic, Brazilia, Marea Britanie și România, iar TehnoZ a reușit să se impună în fața unor adversari redutabili precum Statele Unite și China. Datorită performanțelor deosebite, echipa TehnoZ a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Proiectul aduce în prim-plan tineri care, prin rezultate remarcabile și implicare activă, contribuie la dezvoltarea României.

„Tinerii de azi sunt viitorul de mâine. Vrem să împărtășim cu ceilalți cunoștințele noastre și să le valorificăm. Să facem din acest domeniu ceva mai important în România”, spune Flavia Oprea, membră a echipei TehnoZ.

Din 2018, tinerii din TehnoZ participă an de an la FIRST Tech Challenge, cea mai importantă competiție de robotică pentru liceeni din lume. În 2024, au fost desemnați să reprezinte România la FIRST Global Challenge, o adevărată olimpiadă internațională a roboticii. De-a lungul acestor ani, au trecut prin etape regionale, naționale și internaționale, însă vârful carierei lor de până acum a venit la MTI 2025, când au stabilit recordul mondial absolut al sezonului și au câștigat titlul de Winning Alliance Captain.

TehnoZ a obținut la Campionatul Mondial din Huston și Think Award, considerat cel mai important premiu tehnic al competiției, acordat echipelor care dezvoltă roboți proiectați pe baza unor calcule complexe și a unor soluții inginerești inovatoare. Echipa din Pitești a câștigat acest premiu la toate cele trei niveluri - regional, național și mondial - confirmând că robotul lor, specializat în așezarea specimenelor pe o bară (cea mai dificilă probă tehnică din concurs), este unul dintre cele mai performante din lume.

Datorită echipei TehnoZ, performanța și excelența în educația STEM din România au primit, din nou, confirmarea pe una dintre cele mai mari scene internaționale. Prin rezultatele obținute și prin implicarea lor în proiecte care promovează educația și inovația, liceenii din Pitești demonstrează că România are nu doar tineri talentați, ci și lideri capabili să inspire o nouă generație de inovatori.