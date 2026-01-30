Sinner, eliminat în semifinala Australian Open de Djokovic

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Ian 2026   •   22:15
Sursa foto: Hepta/Jannik Sinner, numărul doi mondial, a fost învins de Novak Djokovic

Jannik Sinner a fost eliminat în semifinala de la Australian Open de Novak Djokovic, care va juca duminică în finală cu Carlos Alcaraz.

Și cea de-a douăa semifinală de la Australian Open a avut nevoie de cinci seturi pentru a-și desemna câștigătorul.

Jannik Sinner, numărul doi mondial, a fost învins de Novak Djokovic.

Scorul a fost 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Partida a durat 4 ore și 12 minute.

În finala de duminică, sârbul în vâsrtă de 38 de ani îl va întâlni pe Carlos Alcaraz, numărul unu mondial.

Spaniolul s-a calificat în prima sa finală de Australian Open vineri, după o semifinală dramatică, de cinci ore și 27 de minute, împotriva lui Alexander Zverev, locul 3 ATP.

Carlos Alcaraz a câștigat cu 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5. Partida marchează cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open.

Alcaraz se află la un singur succes de a realiza Grand Slam-ul carierei, adică de a câștiga titluri de simplu la toate cele patru turnee de Grand Slam.

(sursa: Mediafax)

 

