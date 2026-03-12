Ciucu și Negoiță, colaborare pentru drumuri și pasaje moderne

„În seria de întâlniri de lucru pe care le țin în această perioadă, astăzi m-am întâlnit cu Robert Negoita primarul Sectorului 3. Ideea este să ne compatibilizăm viziunile și să stabilim ce facem mai departe, acolo unde suntem compatibil pentru ca lucrurile să se miște. Unde nu suntem compatibili, le punem deoparte și le discutăm până ne armonizăm”, notează Ciucu pe Facebook.

Printre proiectele analizate se numără realizarea unui pasaj denivelat la intersecția bulevardelor Camil Ressu și Nicolae Grigorescu, care ar urma să fie construit de Sectorul 3 după finalizarea PUZ-ului pentru inelul median din estul orașului, inițiat de Primăria Capitalei.

Un alt proiect discutat este construirea unui pasaj subteran de-a lungul inelului principal, menit să reducă blocajele din intersecțiile Șoselei Mihai Bravu cu Calea Vitan, Calea Dudești și strada Baba Novac. Primarii au decis să înceapă studiil urbanistice pentru acest proiect, menționând că va început după ce PMB termină intervențiile la rețeaua de termoficare.

Ciucu mai anunță că Primăria Sectorul 3 ar urma să lărgească Calea Dudești la două benzi pe sens, între Șoseaua Mihai Bravu și bulevardul Burebista, iar PMB a început lucrările la linia de tramvai din zonă.

Cele două instituții e vor coordona pentru realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona Laminor, care să facă legătura între stația de metrou, stația de autobuz și Hala Laminor.

Cei doi au discutat și despre proiectul de regenerare și reconfigurare a Splaiului Independenței, care vizează amenajarea unei zone de promenadă de-a lungul râului Dâmbovița.

„PMB își asumă proiectul de lărgire a inelului median între șoseaua Giurgiului și bulevardul Basarabia, astfel încât să introducem și linie de tramvai. Sectorul 3 își asumă realizarea unui pasaj pietonal subteran care să lege stația de metrou Titan cu zona de locuit de peste drum. A fost nevoie să ne compatibilizăm viziune pentru PUZ de sistematizare a zonei neconstruite dintre bulevardul Pallady și strada Lunca Cetății, demarat de S3. Noi am cerut accent cu accent pe locuire de calitate, utilități dimensionate corect și zone stabilite clar pentru școli și parcuri și alte funcțiuni publice”, sunt alte proiecte discutate de cei doi primari.

(sursa: Mediafax)