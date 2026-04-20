Alex Creț cucerește bronzul la Europenele de judo Tbilisi 2026: Singura medalie a României!

România bronz la judo! Eroismul lui Alex Creț

Alex Creț a adus singura rază de speranță pentru România la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi, Georgia, încheiate ieri cu o prestație memorabilă. Sportivul nostru a obținut medalia de bronz în categoria 90 kg, demonstrând forță, tehnică și determinare în fața celor mai buni judoka europeni, a anunțat Comitetul Olimpic Român.

Drumul victoriei: De la turul secund la podium

Alex Creț a intrat în competiție direct în turul secund, unde s-a impus în fața azerului Murad Fatiev. În optimi, a obținut victoria în fața grecului Athanasios Mylonelis, iar în sferturi s-a impus în fața francezului Maxime-Gael Ngayap Hambou. Aceste victorii au propulsat România spre semifinale, un moment de tensiune maximă pentru fanii judo-ului românesc.

Semifinala a fost un test dur: Alex Creț a fost învins de georgianul Luka Maisuradze, care în final a cucerit titlul european. Dar românul nu s-a dat învins. În meciul pentru bronz, l-a învins pe austriacul Thomas Scharfetter, asigurându-și locul pe podium. Podiumul a fost completat de sârbul Nemanja Majdov, care a obținut argintul, iar cea de-a doua medalie de bronz a revenit francezului Ngayap Hambou.

Această performanță vine după ce Creț a câștigat ultima medalie europeană pentru România – tot bronz, la CE din 2024, de la Zagreb. Efortul său subliniază o revenire spectaculoasă a judo-ului românesc pe scena continentală.

Antrenori de top și lot național unit

Alex Creț se antrenează la lotul național, sub coordonarea antrenorului Emil Morar, alături de secunzii Fâșie Dan și Goncearenco Alexandru. "Echipa este cheia succesului nostru", declarase recent Morar, subliniind importanța unității. Sub această conducere, Creț a evoluat de la un sportiv promițător la un medaliat european constant.

Competiția de la Tbilisi a reunit elita judo-ului european, cu gazde georgiene care au dominat clasamentul. România a trimis 9 judoka în probele masculine, dar doar Creț a urcat pe podium.

Darius Dobre și lecția perseverenței

Dintre cei 9 judoka români care au luat startul în întrecerile masculine de judo de la Tbilisi, cel mai aproape de podium a fost Darius Dobre, în limitele categoriei +100 kg. Dobre a luptat în meciul pentru medalia de bronz, dar a pierdut în fața rusului Valeri Endovițki. Prestația sa a fost un semnal clar: România are potențial uriaș în categoriile grele.