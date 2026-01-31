Australian Open: Sabalenka și Rybakina, duel în prima finală de Grand Slam a anului

Sabalenka a avansat în a patra finală consecutivă a Australian Open după ce a învins-o pe Elina Svitolina în semifinale. Ea o va înfrunta pe Elena Rybakina, cap de serie numărul 5, care a învins-o pe Jessica Pegula.

Indiferent de rezultatul meciului, Sabalenka va rămâne pe locul 1 în clasamentul WTA, întrucât și-a egalat performanța de la Australian Open 2025. Rybakina, indiferent de rezultatul meciului, va coborî pe locul 3 pentru prima dată din ianuarie 2024.

Campioana va primi o sumă record de aproximativ 2,75 milioane de dolari americani, în timp ce finalista va câștiga un cec de 1,44 milioane de dolari americani, scrie wtatennis.com.

Rybakina a învins-o recent pe Sabalenka cu 6-3, 7-6(0) în finala WTA Finals Riyadh 2025, câștigând un premiu record de 5,2 milioane de dolari.

Meciul este o revanșă a finalei Australian Open 2023, câștigată de Sabalenka cu 4-6, 6-3, 6-4.

„Nu este ușor să joci împotriva ei, dar avem o istorie grozavă. Este o jucătoare incredibilă. Am avut multe bătălii grozave, am jucat multe finale”, a spus Sabalenka.

„Ultimul meci pe care l-am jucat aici a fost foarte strâns”, a declarat Rybakina presei despre finala din 2023.

Tot sâmbătă este programată și finala de dublu, unde Elise Mertens și Zhang Shuai, cap de serie numărul patru, le vor întâlni pe Aleksandra Krunić și Anna Danilina, cap de serie numărul șapte, scrie Mediafax.