Bogdan Voina, noul președinte al handbalului românesc: A răsturnat alegerile FRH

126-114: Voina răstoarnă alegerile FRH – fiul lui Radu Voina, noul șef!

Fostul internațional Bogdan Voina, în vârstă de 47 de ani, a devenit noul președinte al Federației Române de Handbal (FRH), după o victorie dramatică în turul doi al alegerilor de vineri, de la Hotelul Pullman World Trade Center din București. El a strâns 126 de voturi din 240 valide, depășindu-l la limită pe vicepreședintele în exercițiu Sorin Dinu, cu 114 sufragii.

În primul tur, lupta a fost aprigă: Voina a obținut 99 de voturi, Dinu 82, Constantin Din 44, iar Cristian Potoră 15. Constantin Din, care conducea FRH din 28 aprilie 2022 (când l-a bătut pe Alexandru Dedu cu 157-66), părăsește astfel scena.

Fiul legendarului Radu Voina, Bogdan a strălucit ca jucător la Steaua (unde a cucerit titlul național și Cupa Challenge), Selestat și Strasbourg, plus 9 ani la naționala României. După retragere, a fost comentator TV și manager la Sport Suport. În 2022, a ratat președinția pe locul 3!