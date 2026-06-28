David Popovici a câștigat aurul la 200 m liber la Trofeul Settecolli

Înotătorul român a încheiat cursa în 1:44,48, timp care reprezintă un nou record al competiției.

Pe locul al doilea s-a clasat italianul Carlos D’Ambrosio, cu 1:46,41, iar podiumul a fost completat de Jack McMillan, de la Swim Ulster Team, cronometrat în 1:46,71.

Pe locurile următoare au terminat Tomas Lukminas – 1:47,37, Marco De Tullio – 1:47,54, Filippo Megli – 1:47,90, Alessandro Ragaini – 1:47,95, Giovanni Caserta – 1:48,01 și Evan Bailey – 1:48,53.

David Popovici își încheie participarea la Trofeul Settecolli cu trei medalii. Sâmbătă seară, sportivul legitimat la Dinamo București a câștigat aurul în proba de 100 de metri liber, cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care a reprezentat un nou record al competiției.

Pe lângă medalia de aur obținută duminică în proba de 200 de metri liber, David Popovici a avut un parcurs foarte bun la Trofeul Settecolli de la Roma.

Sâmbătă seară, sportivul legitimat la Dinamo București a câștigat aurul la 100 de metri liber, cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care a reprezentat un nou record al competiției.

Vineri, Popovici a obținut medalia de argint în proba de 50 de metri liber, cu timpul de 21,82 secunde. Rezultatul a fost un nou record personal pentru sportivul român și, totodată, un nou record național.

(sursa: Mediafax)