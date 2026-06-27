David Popovici a câștigat aur la 100 m liber la Trofeul Settecolli 2026

David Popovici domină la Roma: aur la 100 m liber cu record al competiției la Trofeul Settecolli

Înotătorul român David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la prestigiosul Trofeu Settecolli de la Roma, oprind cronometrul la 47,26 secunde — un nou record al competiției. Performanța vine la doar o zi după argintul obținut la 50 m liber, confirmând forma excelentă a sportivului român.

David Popovici a reușit o nouă performanță de top la Trofeul Settecolli de la Roma, unde a câștigat medalia de aur în proba de 100 m liber.

Românul a dominat finala și a încheiat cursa cu timpul de 47,26 secunde, rezultat care reprezintă un record al competiției și confirmă statutul său de unul dintre cei mai rapizi înotători ai lumii.

Pe podium, locul al doilea i-a revenit brazilianului Guilherme Santos, cu timpul de 47,88 secunde, în timp ce medalia de bronz a fost câștigată de maghiarul Kristóf Milák, cronometrat în 47,89 secunde.

Această victorie vine la doar o zi după ce David Popovici a obținut argintul în proba de 50 m liber, consolidând un parcurs foarte solid la competiția de la Roma și arătând o formă sportivă de vârf înaintea marilor competiții internaționale.