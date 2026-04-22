Jurnalul.ro Sport Sporturi Gabriela Ruse face furori la WTA Madrid! Românca o zdrobește pe Ruzic și visează la Rybakina

de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   15:06
Sursa foto: Hepta

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (28 ani, locul 71 WTA) a obținut o victorie spectaculoasă în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Madrid 2026, dotat cu premii de peste 8,2 milioane de dolari. Miercuri, Ruse a învins-o pe croata Antonia Ruzic (23 ani, locul 59 WTA) cu un scor clar: 6-3, 4-6, 6-0, după o partidă intensă de 2 ore și 2 minute.

Este a treia victorie consecutivă a româncei împotriva lui Ruzic! Precedentul succes a venit luna trecută la Miami (7-5, 7-6), iar anul trecut în calificările US Open (6-2, 6-2). Performanța îi aduce 31.585 euro și 35 puncte WTA, propulsând-o în turul secund.

Următoarea provocare? Un duel exploziv cu Elena Rybakina (26 ani, locul 2 WTA, a doua favorită)! Kazaha a câștigat ambele confruntări anterioare – la Miami 2022 și Wimbledon 2024. Va reuși Ruse să spargă gheața?

Alte românce în cursă: Sorana Cîrstea (cap de serie 25) și Jaqueline Cristian (locul 29 WTA) sunt deja în turul 2.

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
