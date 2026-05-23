George Russell câștigă Marele Premiu al Canadei după un duel tensionat cu Antonelli și Norris

Pilotul Mercedes a rezistat atacurilor succesive din ultimele tururi și a încheiat pe primul loc, urmat de Norris și Antonelli.

Russell a controlat parțial prima parte a cursei, dar a fost nevoit să gestioneze uzura anvelopelor și atacurile venite din spate, în special în ultimele tururi, când ecartul s-a menținut constant sub o secundă.

În ultimul tur, Antonelli a reușit chiar o depășire temporară asupra lui Norris, însă fără a-și putea menține poziția până la final. Russell a rezistat în frunte și a trecut linia de sosire cu un avantaj minim, confirmând o victorie importantă pentru Mercedes în weekendul canadian.

„A fost o cursă cool. A fost dificil să construim un ecart important. A fost o luptă bună cu Kimi, mă bucur că amândoi suntem aici după cursă”, a declarat George Russell la final.

De cealaltă parte, Kimi Antonelli a fost implicat în mai multe dueluri directe cu Russell, inclusiv un moment controversat în care monoposturile s-au atins.

„A fost o luptă dură, eram toți acolo ca ritm. Am încercat să fac o depășire, trebuie să revăd faza, eram alături și am fost scos în afara pistei. Apoi am făcut o greșeală în virajul 8 și am fost împins din nou, dar a fost o luptă bună”, a spus Antonelli, păstrând un ton diplomatic după cursă.

„A fost o cursă bună, a fost interesant să-i văd luptându-se între ei (n.r.: piloții Mercedes) o perioadă și să profit de situație. Kimi m-a ajuns destul de repede din nou, așa că, per total, astăzi a fost un rezultat bun pentru noi”, a declarat Lando Norris.

Oscar Piastri (McLaren) a încheiat pe locul patru, în fața lui Charles Leclerc (Ferrari).

În urma sprintului, Antonelli se menține pe prima poziție a clasamentului general, cu 106 puncte, urmat de Russell, cu 88 de puncte. Leclerc ocupă a treia poziție, cu 63 de puncte

De la ora 23:00, este programată sesiunea de calificări pentru cursa de Grand Prix, care va avea loc duminică, de la ora 23:00.

(sursa: Mediafax)