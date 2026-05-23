Șofer pericol public: prins cu o alcoolemie uriașă la volan, gălățeanul a fost reținut pe loc

Sâmbătă, polițiștii Serviciului Rutier Galați au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul de 43 de ani din municipiul Galați, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Vineri seară, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în timp ce conducea un autoturism pe DN 26, în afara municipiului Galați, iar, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost dus la un spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și a eventualului consum de substanțe interzise, însă a refuzat recoltarea celei de-a doua mostre biologice.

Rezultatele analizelor de laborator recoltate au indicat o alcoolemie de 3,26 g‰ alcool pur în sânge.

Duminică, bărbatul va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

