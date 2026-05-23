Ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit grav de o mașină în timpul cursei caritabile „Drumul Speranței”

Tânărul sportiv, în vârstă de 27 de ani, a fost lovit de un autoturism pe DN 56B, între localitățile Ostrovu Corbului și Batoți, în timp ce alerga pe marginea drumului.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, o șoferiță ar fi pierdut controlul volanului și ar fi pătruns pe contrasens, moment în care l-a accidentat violent pe ultramaratonist. Impactul a fost extrem de puternic, iar Adrian Șovea a fost proiectat într-un șanț de pe marginea carosabilului.

Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au transportat de urgență la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. Medicii au constatat mai multe fracturi, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Accidentul s-a produs în timpul unei misiuni caritabile impresionante. Adrian Șovea pornise pe 1 mai într-o provocare extremă: să alerge aproximativ 2.800 de kilometri în 50 de zile, în jurul granițelor României, pentru a strânge 100.000 de euro destinați programului „Ajungem MARI”, care sprijină copiii din sistemul de protecție prin ședințe de psihoterapie și activități educaționale.

Fiecare kilometru parcurs de sportiv urma să contribuie la finanțarea unei ore de psihoterapie pentru copiii instituționalizați.

Înainte de startul proiectului, Adrian Șovea vorbea despre propria luptă și despre dorința de a le oferi speranță copiilor vulnerabili.

„Am crescut într-o lume care mi-a spus constant că nu pot. Am ales, însă, să fiu dovada că nimeni şi nimic nu te poate opri dacă refuzi să renunţi la tine. Nu voi alerga pentru medalii, ci voi alerga pentru cei peste 3.500 de copii din sistemul de protecţie, aflaţi în proiectul Ajungem MARI. Acești copii au cunoscut greutăţi, frici, lipsa de speranţă şi au nevoie de ajutorul nostru!”, scria sportivul pe rețelele sociale.

Imaginile surprinse după accident au emoționat sute de oameni: rucsacul abandonat lângă parapet, traseul întrerupt brusc și o misiune umanitară suspendată într-o clipă.

