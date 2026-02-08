Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani, transportată cu elicopterul la spital după o căzătură devastatoare

Lindsey Vonn, accident grav la JO Milano-Cortina 2026. Ce s-a întâmplat pe pârtia din Cortina

Lindsey Vonn, una dintre cele mai mari legende ale schiului alpin, a suferit un accident dramatic în proba de coborâre feminină de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. La doar nouă zile după ruptura ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng, sportiva americană a căzut violent la începutul cursei și a fost evacuată de urgență cu elicopterul, sub privirile îngrozite ale familiei și ale colegelor de echipă.

Căzătură terifiantă la doar 13 secunde de la start

Momentul șocant s-a produs la numai 13,4 secunde de la plecare, când Lindsey Vonn a tăiat prea strâns o poartă, și-a pierdut echilibrul și a fost aruncată în aer, prăbușindu-se violent pe temuta pârtie de la Cortina d’Ampezzo. Sportiva a fost auzită țipând de durere pe microfoanele amplasate pe traseu, în timp ce personalul medical a intervenit imediat.

Cursa a fost întreruptă timp de mai multe zeci de minute, iar Vonn a primit îngrijiri pe pârtie înainte de a fi imobilizată pe targă și transportată cu elicopterul la un centru medical pentru investigații amănunțite.

În tribune se afla și tatăl său, Alan Kildow, care și-a privit fiica în tăcere, cu capul plecat, în timp ce echipele medicale luptau să o stabilizeze.

O revenire curajoasă, dar extrem de riscantă

Accidentul vine într-un moment extrem de sensibil al carierei sale. Lindsey Vonn revenise spectaculos în competiții după o pauză de șase ani și o intervenție chirurgicală de înlocuire a genunchiului. În luna ianuarie, ea suferise o ruptură de ligament încrucișat anterior, leziuni de menisc și o contuzie osoasă în timpul unei etape de Cupă Mondială la Crans-Montana, Elveția.

Cu toate acestea, americanca decisese să participe la Jocurile Olimpice, explicând:

„Știu care erau șansele mele înainte de căzătură și știu că acum nu mai sunt aceleași. Dar încă există o șansă. Și atâta timp cât există, voi lupta.”

Decizia ei a fost intens dezbătută pe rețelele sociale, mulți fani și experți considerând că riscul a fost mult prea mare.

Reacții dure pe rețelele sociale

După accident, telespectatorii NBC și fanii schiului alpin au reacționat imediat:

„Lindsey Vonn NU ar fi trebuit NICIODATĂ să fie autorizată să concureze la Jocurile Olimpice. Merit pentru tenacitate, dar și-a rupt ligamentul încrucișat anterior acum o săptămână. Să i se permită să concureze a fost imprudent și stupid. Sper că e bine, dar a fost o căzătură urâtă.”

„Nu auzisem de Lindsey Vonn până mai devreme în această dimineață. Am văzut-o vorbind despre accidentarea ei la genunchi și spunând că schiază la #JocurileOlimpicedeIarnă. I-am spus cu voce tare: «Nu fi prostuță. Așa îți spunea viața să renunți. Asta nu se va termina bine.» M-am uitat în sus și am văzut că s-a prăbușit.”

„Cum a primit Lindsey Vonn undă verde să concureze după ruptura de ligament încrucișat anterior? Prăbușirea aia a fost al naibii de gravă. Ufff.”

„Ce trist. Lindsey Vonn a mai avut o prăbușire oribilă. Nu sunt sigură că ar trebui să o ascultăm țipând. Cum naiba i s-a permis să concureze după ce săptămâna trecută nu a avut ligament încrucișat anterior?”

Experții Eurosport: „Consecințele sunt mai grave dacă nu ești sănătos”

Fostele campioane olimpice Tina Maze și Viktoria Rebensburg au comentat dramaticul accident:

„Cu toții știm dificultățile prin care a trecut Lindsay în ultimele zile și, pentru a participa la cursă, cred că a riscat prea mult și de aceea s-a produs un astfel de accident. Desigur, dacă nu ești sănătos, consecințele sunt și mai grave. Dar noi toți o cunoaștem pe Lindsey. Este decizia ei, ea a vrut să facă asta indiferent de consecințe și asta a făcut. Este foarte greu pentru toți cei de aici să vadă asta, în special pentru familia ei, colegii ei de echipă și toți cei care lucrează cu ea. Este teribil pentru toată lumea.”

„Știam că astăzi fie va avea un accident riscând totul, fie va câștiga o medalie. Să sperăm că, în final, nu va fi prea grav pentru ea.”

Aur pentru Breezy Johnson, pe o pârtie marcată de căzături

În momentul accidentului, lidera cursei era americanca Breezy Johnson, care avea să și câștige ulterior medalia de aur, cu timpul de 1:36,10 minute. Argintul i-a revenit germancei Emma Aicher, la doar patru sutimi, iar bronzul a fost obținut de italianca Sofia Goggia, în aplauzele fanilor locali.

Șocată de accidentul colegei sale, Johnson și-a acoperit fața cu mâinile în momentul în care reluările au fost difuzate pe ecranele uriașe de la sosire.

Final dureros pentru o carieră legendară

Aceasta a fost a cincea și ultima participare olimpică a lui Lindsey Vonn. Indiferent de deznodământul medical, sportiva rămâne una dintre cele mai titrate schioare din istorie, cu:

84 de victorii în Cupa Mondială

3 medalii olimpice

2 titluri mondiale

Cortina d’Ampezzo ocupă un loc special în inima ei: aici a urcat pentru prima dată pe podium într-o etapă de Cupă Mondială și tot aici a stabilit recordul mondial de victorii.

