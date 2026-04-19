Jurnalul.ro Sport Sporturi Mihaela Cambei, o medalie de aur şi două de argint la Europenele de haltere de la Batumi

de Redacția Jurnalul    |    19 Apr 2026   •   21:18
Sursa foto: Comitetul Olimpic și Sportiv Român/Valentina Muhaela Cambei a câștigat medalia de argint la JO2024

Sportiva română Mihaela Valentina Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, duminică, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

Cambei a luat aurul la stilul smuls, cu 95 kg, după ce a ratat a doua încercare, la 93 kg, şi argint la aruncat, cu 114 kg (a ratat la 117 kg), şi la total, cu 209 kg.

Belgianca Nina Sterckx a obţinut medalii de argint la smuls (94 kg) şi de aur la aruncat (116 kg) şi total (210 kg).

Alexia Diana Şipoş s-a clasat pe locul 4 la stilul smuls, cu 81 kg, la aruncat a fost a 10-a, cu 98 kg, iar la total s-a clasat pe 5, cu 179 kg.

La cat. 48 kg, Ioana Mădălina Miron a încheiat pe locul 6 la smuls, cu 73 kg, a fost a 12-a la aruncat, cu 85 kg, iar la total a încheiat pe 9, cu 158 kg.

România participă cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin şi 8 la masculin. La precedenta ediţie a Campionatelor Europene, desfăşurată anul trecut la Chişinău (Republica Moldova), delegaţia României (formată din 15 sportivi) a câştigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint şi patru de bronz.
AGERPRES

