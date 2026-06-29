Naomi Osaka a cucerit Wimbledon înainte de primul meci. Ținuta ei a făcut furori

Respectând tradiționalul cod vestimentar alb impus de organizatorii de la All England Club, Osaka a ales o creație personalizată inspirată din vestimentația ceremonială japoneză, relatează Vogue.

Costumul a fost realizat de creatoarea Hana Yagi, din Tokyo. Ținuta include motive tradiționale precum cocori și flori de cireș brodate. La spate este completată de o fundă lungă, care oferă un efect spectaculos în timpul intrării pe teren.

Accesoriile au fost alese în același registru estetic. Osaka a purtat un ornament tradițional pentru păr și bijuterii inspirate din cultura japoneză.

Creația este alcătuită din mai multe straturi detașabile. Înainte de începerea partidei, acestea sunt îndepărtate treptat și lasă la vedere echipamentul de joc produs de Nike. Designerii spun că au dorit să marcheze trecerea de la momentul ceremonial al intrării pe teren la competiția propriu-zisă.

Echipamentul sportiv păstrează aceeași sursă de inspirație și include elemente inspirate din arta japoneză a decupajului în hârtie, cunoscută sub numele de kirigami. Naomi Osaka spune că folosește moda pentru a spune povești și pentru a-și exprima identitatea culturală. Sportiva consideră că fiecare apariție înaintea unui meci reprezintă o oportunitate de a transmite un mesaj dincolo de tenis.

Designerii implicați în proiect susțin că regulile stricte de la Wimbledon nu au limitat creativitatea. Dimpotrivă, obligativitatea culorii albe i-a determinat să pună accent pe texturi, materiale și simboluri. În ultimii ani, aparițiile vestimentare ale lui Naomi Osaka înaintea marilor turnee au devenit aproape la fel de așteptate ca evoluțiile sale de pe teren, transformând intrarea în arenă într-un moment de spectacol.

(sursa: Mediafax)