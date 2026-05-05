Revoluție în atletism: Pantofii care pot decide viitorul competițiilor. De ce ar putea fi inteziși?

Specialiștii avertizează că tehnologia ar putea reprezenta o formă de „dopaj tehnologic” și ar putea fi, în viitor, restricționată în competițiile oficiale.

Performanțele „super pantofilor”

În ultimii ani, performanțele alergătorilor de elită au crescut semnificativ. Experții pun noile performanțe nu doar pe seama antrenamentelor, ci și a progresului tehnologic al echipamentelor, în special al pantofilor de alergare de ultimă generație.

Un exemplu recent este atletul Sabastian Sawe, care a reușit o performanță istorică: finalizarea unui maraton în mai puțin de două ore. În timpul cursei, acesta a purtat modelul ADIZERO Adios Pro Evo 3, printre cei mai ușori pantofi creați până în prezent.

Acești pantofi sunt echipați cu plăci din fibră de carbon și straturi groase de spumă, concepute pentru a returna energia și a reduce consumul de efort. Studiile arată că pot îmbunătăți eficiența alergării cu până la 4%, ceea ce se traduce în educereea timpului cu multe minute într-o cursă de maraton.

Totuși, avantajele ridică semne de întrebare. Shaun Creighton, fost olimpic și avocat specializat în drept sportiv, consideră că astfel de echipamente influențează în mod direct performanța iar recordurile recente nu ar fi fost posibile fără această tehnologie. În opinia sa, rolul federațiilor este să stabilească limite clare pentru a menține competiția centrată pe capacitatea umană, nu pe inovația tehnologică.

Dezbaterea nu este nouă. În 2019, Eliud Kipchoge a devenit primul om care a parcurs un maraton în mai puțin de două ore, purtând un model inovator de la Nike. Performanța a fost contestată, iar ulterior World Athletics a introdus reguli care limitează grosimea tălpii și numărul plăcilor din fibră de carbon.

Performanță umană sau tehologică?

Producătorii s-au adaptat rapid, lansând modele conforme, dar optimizate la limită. Impactul a fost imediat: în același an, majoritatea podiumurilor maratoanelor majore au fost dominate de sportivi echipați cu astfel de pantofi.

Cercetările recente arată că beneficiile nu sunt rezervate doar elitelor. Atât sportivii profesioniști, cât și amatorii pot obține îmbunătățiri semnificative, deși efectele variază de la un individ la altul.

În același timp, compararea performanțelor actuale cu cele dinainte de 2019 devine tot mai dificilă din cauza diferențelor tehnologice majore. Situația este comparată cu evoluțiile din alte sporturi, unde echipamentele moderne au schimbat radical standardele.

În timp ce unii văd în aceste inovații un progres firesc, criticii avertizează că accesul inegal la tehnologie și dependența de sponsorizări pot afecta echitatea competițiilor. Dezbaterea rămâne deschisă, iar viitorul „super pantofilor” în sportul de performanță depinde de deciziile organismelor de reglementare, potrivit a1.ro.