4 zodii vor avea parte de schimbări benefice, în timpul sezonului Gemeni

Întrucât energia Gemenilor este inteligentă, optimistă, observatoare și adaptabilă, în timpul acestui sezon astrologic suntem ageri la minte, veseli, implicați și ne adaptăm, observăm și ascultăm cu ușurință.

Deși toți suntem afectați de aceste energii în următoarele săptămâni, anumite zodii au cu siguranță norocul de partea lor.

1. Gemeni

Cu Uranus, planeta transformării, în zodia ta în timpul propriului tău sezon astrologic, nu este de mirare că vei experimenta schimbări mari în următoarele săptămâni. Cea mai bună parte este că aceasta este o lună a banilor pentru tine și te poți aștepta ca ceva major în ceea ce privește finanțele să se întâmple în viața ta.

Cu conjuncția Venus-Jupiter, din 9 iunie, care este una dintre cele mai norocoase zile ale anului, care se întâmplă în casa ta a banilor, acum este momentul să-ți cunoști valoarea de sine și să crești acele prețuri. Vei fi binecuvântat cu abundență odată ce te pui pe tine pe primul loc.

2. Rac

Există un singur semn zodiacal mai norocos decât Gemenii în timpul acestui sezon astrologic, și acela ești tu. Acest lucru se datorează faptului că ai cele mai norocoase două planete, Venus și Jupiter, ambele în semnul tău chiar acum.

Aceasta este o energie destul de nostalgică, așa că cele mai mari schimbări pe care le vei experimenta în următoarele săptămâni au legătură cu vindecarea trecutului tău, pe măsură ce începi încet să te simți mai puțin împovărat. Cu toate acestea, cu Venus și Jupiter implicate, cele două planete care ne aduc cea mai mare recompensă, poți fi liniștit știind că totul este spre binele tău.

3. Săgetător

Dacă te-ai simțit împovărat în ultima vreme, așteaptă-te ca acest lucru să se schimbe în timpul acestui sezon Gemeni deoarece există o Lună Plină albastră rară în semnul tău pe 31 mai care te va elibera de ceva. De la câștigarea recunoașterii până la experimentarea abundenței financiare, Venus și Jupiter în casa a opta te binecuvântează cum nu ai mai făcut-o niciodată.

Aceasta este o transformare psihologică și include darul de a învăța cum să primești se manifestă în viața ta. De aceea este important să te concentrezi acum mai mult decât ai avut vreodată. Dacă vrei cu adevărat să profiți la maximum de această energie pozitivă, acum este momentul să depui efort.

4. Leu

Aceasta este o lună importantă pentru tine, și totul începe când Venus intră în semnul tău, pe 13 iunie. Acest lucru nu numai că te stimulează financiar, dar fizic, s-ar putea să schimbi ceva.

Acestea fiind spuse, Venus va face, de asemenea, o opoziție cu Pluto, ceea ce înseamnă că îți vei găsi atât puterea, cât și încrederea în sine atunci când vine vorba de relații romantice. Eliberându-te de tiparele care nu-ți sunt de folos, așteaptă-te ca viața să se intensifice pe măsură ce avansezi în nivel, potrivit yourtango.com.