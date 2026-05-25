Lorena Luchian invită publicul la TES FEST 2026: „Ne vedem la teatru”. „Abatorul de vise” se joacă pe 25 mai la București

În cadrul ediției aniversare dedicate celor 150 de ani de teatru evreiesc profesionist în România, publicul va putea descoperi producții din țară și din străinătate, evenimente speciale și spectacole care aduc pe scenă teme actuale și emoții puternice.

Actrița Lorena Luchian transmite un mesaj spectatorilor și îi invită să participe la evenimentele din festival.

„Dragi spectatori, în perioada aceasta, teatrul nostru respiră într-un ritm special: TES FEST aduce împreună spectacole, întâlniri și energie creativă din lumi artistice diferite. E o ocazie frumoasă să ne revedem la teatru, să descoperim povești și să celebrăm întâlnirea dintre artiști și public.”

Actrița spune că ediția din acest an propune spectacole foarte diferite ca stil și sensibilitate artistică.

„Veți putea viziona producții diferite ca univers și sensibilitate, printre care Moartea unui comis-voiajor și Abatorul de vise, alături de multe alte întâlniri teatrale care dau culoare acestei ediții.”

Unul dintre spectacolele în care joacă Lorena Luchian este „Abatorul de vise”, producție programată luni, 25 mai, de la ora 19:00, în cadrul TES FEST 2026.

Spectacolul construiește o atmosferă tensionată și profund umană, explorând conflictul dintre speranță și deziluzie, dintre dorința unei vieți mai bune și realitatea dură a marginalizării. Prin textul dramaturgic și relațiile dintre personaje, producția aduce în prim-plan fragilitatea umană și vulnerabilitățile unei lumi dominate de contraste sociale și conflicte permanente.

În centrul poveștii se află opt personaje aflate la periferia societății, fiecare purtând propriile frustrări, temeri și încercări de supraviețuire. Spectacolul urmărește felul în care destinele lor se intersectează într-un spațiu apăsător, unde speranța coexistă permanent cu eșecul și singurătatea.

Prin estetica modernă și tensiunea emoțională construită scenic, „Abatorul de vise” propune o experiență teatrală intensă și actuală, conectată la teme sociale și umane recognoscibile pentru publicul contemporan.

TES FEST 2026 reunește în această ediție spectacole de teatru, concerte, workshopuri și evenimente speciale cu artiști din Israel, Germania, Polonia și România. Programul include producții clasice reinterpretate contemporan, spectacole multimedia și evenimente în aer liber dedicate culturii idiș.

La finalul mesajului său, Lorena Luchian lansează o invitație directă către publicul festivalului.

„Vă așteptăm la TES FEST și sper să vă bucurați de cât mai multe dintre evenimentele din festival. Ne vedem la teatru.”

Biletele pentru spectacolele din cadrul festivalului sunt disponibile online prin mySTAGE și la casa de bilete a Teatrului Evreiesc de Stat. Organizatorii recomandă rezervarea din timp a locurilor pentru producțiile internaționale și pentru spectacolele cu număr limitat de locuri.