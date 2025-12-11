x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   22:28
România pierde cu Ucraina, la Berceni, în Cupa Europeană a Națiunilor la hochei pe gheață
Sursa foto: Primaria Sectorului 4/Ucraina s-a apărat bine pe final

Echipa națională a României a cedat la limită, scor 2-3, cu Ucraina, în primul meci dintre cele trei programate la Berceni Arena, în cadrul Cupei Europene a Națiunilor la hochei pe gheață.

După o primă treime fără gol, Ucraina a deschis scorul în treimea secundă. Zherebko a marcat în minutul 12 al părții a doua. Kryvoshapkin a majorat avantajul oaspeților cu un minut înainte de finalul treimii.

Ucraina a mărit ecartul la trei lungimi în minutul 6 din treimea a treia, prin Peresunko.

România a revenit în meci în a doua parte a ultimei treimi de joc. Zoltan-Laszlo Roth a marcat primul gol al românilor, în minutul 10.

Balazs Peter a înscris două minute mai târziu, readucând România în joc.

Însă, Ucraina s-a apărat bine pe final, obținând victoria cu scorul de 3-2.

Pentru echipa antrenată de finlandezul Markus Juurikala urmează încă două partide cu Ucraina, la Berceni, vineri și sâmbătă, de la ora 19:30.

 

(sursa: Mediafax)

