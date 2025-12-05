România spulberă Senegal cu 20 de goluri diferență la Mondialul de handbal feminin!

România a controlat jocul de la un capăt la altul, demonstrând superioritate atât în ofensivă, cât și în defensivă. Diferența de 20 de goluri reflectă perfect nivelul arătat de echipa pregătită de Ovidiu Mihăilă, care a folosit inspirat rotația lotului și a menținut ritmul ridicat pe toată durata meciului.

„E foarte important ce urmează, să arătăm caracter, să terminăm acest Mondial cu fruntea sus, chiar dacă am avut aceste insuccese, cu Danemarca și Ungaria, naționale abonate la medalii. Trebuie să ne păstrăm motivația, de obiectiv răspund eu, indiferent de context și conjunctură. Rugămintea mea este să arătăm acest spirit până la final, nu se știe ce se poate întâmpla, ne trebuie maturitate și concentrare ca la început, să intrăm și să câștigăm. E vorba de imaginea României și de unele aspecte la unele trageri din viitor”, a declarat Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României.

Golurile echipei României, antrenată de Ovidiu Mihăilă au fost marcate de Sorina-Maria Grozav 9 goluri, Alisia Lorena Boiciuc 5, Asma Elghaoui 4, Ioana-Rebeca Necula 4, Lorena-Gabriela Ostase 3, Mihaela Andreea Mihai 3, Sonia-Mariana Seraficeanu 3, Alicia-Maria Gogîrlă 2, Elena Roşu 2, Alexandra Gabriela Dumitraşcu 1, Sonia Vasiliu 1.



Bianca Curmenţ a apărat 7 şuturi (50%), iar Elena Şerban a avut 5 intervenţii (36%).



Pentru senegaleze au înscris Mathita Diawara 5 goluri, Sophie Kebe 2, Raissa Dapina 2, Dounia Abdourahim 2, Maiwenn Dasylva 2, Honorine Da Sylva 2, Dienaba Sy 1, Marie Fall 1.



Fatima Camara a avut 6 intervenţii (30%), în timp ce Justicia Toubissa Elbeco a apărat 4 şuturi (17%).



Vineri au loc şi partidele Japonia - Ungaria (19:00) şi Elveţia - Danemarca (21:30).



Danemarca este lider, cu 6 puncte, urmată de Ungaria, 6 puncte, România, 4 puncte, Elveţia, 2 puncte, Japonia, 2 puncte, Senegal, 0 puncte.

În ultimul meci din grupă, România va întâlni Elveția, duminică, 7 decembrie.