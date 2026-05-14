Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff: parcurs spectaculos pe zgură și revenire în top WTA

Final de drum la Internazionali BNL d'Italia pentru Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a fost eliminată în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, din cadrul Internazionali BNL d'Italia, după înfrângerea cu 4-6, 3-6 în fața americancei Coco Gauff. Partida a durat o oră și 18 minute și a fost marcată de momente de intensitate ridicată, schimbări de ritm și o luptă tactic-mentală între două jucătoare de top.

Deși rezultatul final o scoate din competiție, parcursul jucătoarei din România rămâne unul remarcabil, cu victorii importante pe zgura italiană și o revenire solidă în topul mondial.

Start promițător pentru Cîrstea, dar Gauff revine puternic

Meciul a început cu un semnal puternic din partea Soranei, care a reușit break încă din primul game, după ce Gauff condusese cu 40-0. Atmosfera de pe Terenul Central a fost una electrizantă, cu tribunele pline și steaguri tricolore în zona suporterilor români.

Cîrstea a gestionat bine avantajul în prima parte a setului, alternând lovituri profunde cu schimburi agresive de pe fundul terenului. Totuși, americanca, campioană la US Open 2023 și Roland Garros 2025, a crescut treptat în intensitate și a preluat controlul jocului.

La 4-4, Gauff a întors decisiv setul, profitând de erorile neforțate ale româncei și de un procent mai bun la primul serviciu. Deși Sorana a salvat o minge de set, americanca a închis prima manșă cu 6-4.

Momente tensionate și schimb de break-uri în setul secund

Setul al doilea a început echilibrat, cu Gauff desprinzându-se rapid la 2-0. Cîrstea a reacționat imediat și a revenit în joc, găsind din nou agresivitatea care i-a adus succes în turneu.

Un moment important al partidei a fost pauza de aproximativ cinci minute, cauzată de o urgență medicală în tribune, când un spectator a fost evacuat pe targă. După reluare, jocul a continuat într-un ritm intens, cu break-uri reciproce și schimburi lungi.

Gauff a reușit însă lovitura decisivă, desprinzându-se la 5-3 și închizând meciul la prima minge de meci, după o serie de erori ale Soranei pe propriul serviciu.

Un turneu care o readuce pe Sorana Cîrstea în topul WTA

Chiar dacă a pierdut semifinala, săptămâna de la Roma rămâne una dintre cele mai bune ale sezonului pentru Sorana Cîrstea. Performanțele sale o vor readuce în top 25 mondial, ajungând pe locul 21 WTA, egalându-și astfel cea mai bună clasare din carieră.