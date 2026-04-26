Sorana Cîrstea o întâlnește duminică pe Coco Gauff, locul trei WTA, la Madrid

Partida dintre Cîrstea și Gauff, aflată pe locul trei în clasamentul WTA, este programată duminică de la ora 12.00.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori, ambele partide fiind câștigate de americancă.

Cîrstea s-a calificat în turul trei, vineri, după ce a învins-o pe italienca Tyra Caterina Grant. Românca s-a impus cu 6-2, 7(7)-6(5) într-un meci de o oră și 26 de minute.

Jaqueline Cristian a fost eliminată sâmbătă seara în turul doi al turneului de Aryna Sabalenka, liderul mondial, cu 6-1, 6-4.

Tot în turul doi a fost eliminată și Gabriela Ruse, care a pierdut în fața Elenei Rybakina, cu 6-4, 3-6, 5-7.

