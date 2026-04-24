Sorana Cîrstea face furori la WTA Madrid! Românca urcă în optimi după o revenire spectaculoasă

Sorana Cîrstea șochează la Madrid! Revenire incredibilă în tiebreak

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a avansat triumfător în runda a treia a prestigiosului turneu WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari. Vineri, ea a învins-o pe tânăra italiancă Tyra Grant cu scorul de 6-2, 7-6 (7/5), într-un meci tensionat care a durat o oră și 25 de minute.

Revenire spectaculoasă în setul decisiv

La 36 de ani și poziționată pe locul 26 WTA, Sorana Cîrstea – a 25-a favorită la turneu – a dominat clar primul set, dar a fost nevoită să tragă de ea în actul secund. De la 3-5, românca a întors soarta partidei, ducând-o în tiebreak. Acolo, a mai revenit o dată de la 3-5, câștigând ultimele patru puncte consecutive pentru a sigila victoria.

Premii mari și adversară de top

Prin această calificare, Cîrstea și-a securizat un cec de 54.110 euro și 65 de puncte WTA prețioase. Urmează un duel exploziv în turul al treia cu învingătoarea dintre americanca Coco Gauff (a treia favorită, 2 WTA) și franțuzoaica Leolia Jeanjean.

Alte rezultate cu româncele: Ruse eliminată, Cristian avansează

Din păcate, Gabriela Ruse a părăsit competiția după o luptă aprigă cu kazahă Elena Rybakina, scor 6-4, 3-6, 5-7. În schimb, Jaqueline Cristian (27 ani, 33 WTA), a treia reprezentantă a României pe tabloul de simplu, s-a calificat deja în runda a treia. Ea a trecut dramatic de ucraineanca Yuliia Starodubtseva (26 ani, 53 WTA), scor 3-6, 7-6 (5), 6-4.

