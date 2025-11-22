Topul clasamentului ATP 2025. Cine a obținut cei mai mulți bani

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   13:20
Sursa foto: Jannik Sinner și Carlos Alcaraz/Hepta

Sezonul 2025 al circuitului ATP s-a încheiat cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz în fruntea clasamentului la premiile în bani, cei doi acumulând împreună peste 37 de milioane de dolari.

Italianul Jannik Sinner a înregistrat cea mai profitabilă perioadă a carierei sale, cu premii totale de 19,12 milioane de dolari, fiind lider la acest capitol în 2025, potrivit datelor prezentate de Asociația profesionistă de tenis masculin (ATP), în ciuda faptului că a cedat poziția de număr unu mondial.

Titlul de la Turneul Campionilor l-a ajutat în acest sens, doar la întrecerea care a încheiat sezonul obținând 5,07 milioane de dolari.

În cadrul sezonului, Sinner a câștigat 58 de meciuri în 64 de partide, adjudecându-și șase titluri în circuitul mondial.

Carlos Alcaraz, câștigător la Roland Garros și US Open și lider mondial, îl urmează îndeaproape pe Sinner la capitolul premii, cu 18,803 milioane de dolari, la doar 317.000 de dolari diferență.

Alcaraz a obținut 71 de victorii în 80 de meciuri disputate în sezonul 2025, cu opt titluri în palmares.

Distanța dintre Sinner și Alcaraz față de restul jucătorilor din clasamentul la premii obținute este semnificativă. Alexander Zverev ocupă locul trei, cu 6 milioane de dolari, urmat de Taylor Fritz (5,4 milioane) și Félix Auger-Aliassime (5,2 milioane).

Subiecte în articol: atp Jannik Sinner carlos alcaraz
