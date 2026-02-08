Valentin Crețu, locul 15 în concursul de sanie la Jocurile Olimpice. Max Langenhan, campion olimpic

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   22:19
Sursa foto: FB Team Romania/Crețu a ocupat locurile 12, 13, 11 și 19 pe parcursul rundelor, cu timpi de start între 3.568 și 3.576 și viteză maximă de 127,2 km/h

Valentin Crețu a încheiat, duminică, pe locul 15 concursul de sanie, la aproape patru secunde, după patru manșe, în urma germanului Max Langenhan, care și-a adjudecat medalia de aur.

Pentru Valentin Crețu a fost cea mai bună clasare a sa, din cele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat.

Sportivul din Sinaia a încheiat cu timpul total de 3:34.986 minute, la 3.795 secunde în urma câștigătorului, germanul Max Langenhan.

Langenhan, campion mondial en-titre, a stabilit un nou record al pistei. Pentru sportivul german este prima medalie olimpică, după clasarea pe locul 6 la ediția precedentă.

Podiumul a fost completat de austriacul Jonas Mueller (+0.596) și italianul Dominik Fischnaller (+0.934).

Sportivul român a avut o evoluție constantă în cele patru manșe.

Crețu a ocupat locurile 12, 13, 11 și 19 pe parcursul rundelor, cu timpi de start între 3.568 și 3.576 și viteză maximă de 127,2 km/h.

Cel mai bun parcurs al său a fost în manșa a treia, când a sosit cu timpul de 53.526 secunde.

Eduard-Mihai Crăciun, debutant la Jocurile Olimpice, s-a clasat pe locul 23, după trei manşe. În manșa finală au acces doar primii 20 sportivi după trei manșe.

(sursa: Mediafax)

