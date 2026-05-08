Drumul spre WTA trece prin Tei 

Turneul este organizat de clubul Galaxy, al fostului jucător din circuitul ATP și component al echipei României de Cupa Davis, Ionuț Moldovan, și este inclusă în agenda Fundației Țiriac, care susține anual circuitul Romanian Tennis Series. Jocurile se desfășoară între 10 și 17 mai.

ITF Women’s World Tennis Tour, din care face parte și turneul de la București, reprezintă circuitul de dezvoltare al tenisului profesionist feminin, făcând legătura între nivelul juniorilor și circuitul WTA.

Rezultatele obținute în aceste competiții sunt incluse în clasamentul WTA, oferind jucătoarelor șansa de a progresa în ierarhia mondială. Circuitul include sute de turnee organizate anual în întreaga lume, structurate pe mai multe niveluri de premiere, de la 15.000 de dolari, cum este cel din Tei, până la 100.000 de dolari.

„Mulți părinți nu își dau seama de la început la ce se înhamă atunci când copilul pornește pe drumul performanței în tenis. Este un proces complex, iar lipsa unor orientări corecte în primii ani poate duce ulterior la o presiune prea mare asupra jucătorilor”, ne spune Ionuț Moldovan.

„După vârsta de 15 ani, conform ghidurilor Federației Internaționale de Tenis, un jucător ar trebui să participe la 16–33 de turnee anual și să ajungă să joace aproximativ 70–80 de meciuri pe an la 15–17 ani, iar după 17 ani, chiar la 80–90 de meciuri anual. Acest volum este esențial pentru acumularea experienței competiționale, pentru formarea maturității în joc și pentru adaptarea la diferite stiluri de adversari și condiții de joc.

Studiile internaționale arată că performanța se construiește în timp, fiind necesare aproximativ 10.000 de ore de antrenament și competiție în circa 10 ani. Este un proces care cere răbdare, consecvență și o planificare corectă.

Organizarea turneelor ITF de seniori și juniori în România este extrem de importantă. Ele oferă jucătorilor oportunitatea de a acumula meciuri, experiență și ritm competițional. În fond, meciul este cel mai bun antrenament.

Un exemplu relevant este câștigătoarea turneului din 2025, Ruxandra Bertea, care a început anul pe locul 700 WTA și a urcat până în jurul poziției 280. Anul trecut, a disputat 85 de meciuri, dintre care mai mult de jumătate în România, acumulând în țară 170 de puncte, dintr-un total de 222. De asemenea, ea a fost jucătoarea care a adus punctul decisiv în ultima întâlnire a echipei României din Billie Jean King Cup”, mai precizează fostul jucător.

„Dincolo de infrastructura dezvoltată și de jucătorii formați în timp, organizarea acestui turneu vine ca o continuare firească a implicării noastre, de peste 20 de ani, în susținerea și dezvoltarea tenisului din România.

Aș dori să mulțumesc Fundației Țiriac pentru încrederea acordată pentru al treilea an consecutiv. De asemenea, mulțumim partenerilor noștri, Federația Română de Tenis Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, ComputerLand România, Carpatina, Bitolia Sports, New Age Advertising Agency pentru că ne-au fost alături în toți acești ani. Totodată, le urăm bun venit noilor noștri parteneri, Forte Partners, Joma, Ludicom Art și Exclusive Service Repair, care ni s-au alăturat în acest proiect”, adaugă fostul jucător din circuitul ATP.

Noul val românesc

Dintre sportivele românce participante la competiție, cea mai bine clasată în ierarhia WTA este Maria Sara Popa, locul 524 mondial, câștigătoarea a trei titluri ITF.

În Tei vine și una dintre noile speranțe ale tenisului românesc, Giulia Safina Popa, 16 ani, locul 19 în clasamentul mondial al junioarelor și 773 WTA.

Alte două nume de urmărite sunt Sara Victoria Bălan, 17 ani, locul 1007 WTA, și campioana națională under 18, Șandru Ioana Maria.

În competiție și-au anunțat participarea sportive din 23 de țări: Argentina, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Cipru, Elveția, Estonia, Germania, India, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Rusia, Spania, Statele Unite, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria și, bineînțeles, din România. Dintre cele 88 de sportive participante în calificări și tabloul principal, în jur de 40 sunt din țara noastră.

Calendarul Federației Române de Tenis include peste 70 de turnee internaționale și peste 450 de turnee naționale

„Orice competiție de acest gen aduce în comunitatea locală un plus de experiență și expunere la standarde internaționale, contribuind la dezvoltarea mediului sportiv și la creșterea nivelului de profesionalism, și în plus are impact economic și promovează România”

Ionuț Moldovan

