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S-au afișat rezultatele admiterii la liceu

de Redacția Jurnalul    |    22 Iul 2026   •   10:05
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S-au afișat rezultatele admiterii la liceu
Hepta/S-au afișat rezultatele admiterii la liceu

Rezultatele repartizării computerizate la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt publicate miercuri, 22 iulie, pe platforma admitere.edu.ro și la avizierele unităților de învățământ.

Ministerul Educației a publicat miercuri rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Elevii pot afla la ce liceu au fost admiși accesând platforma oficială admitere.edu.ro, pe baza codului individual primit la Evaluarea Națională.

În perioada 23-28 iulie, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați, potrivit calendarului Ministerului Educației.

Programul de depunere a dosarelor diferă de la un liceu la altul, astfel că elevii și părinții sunt sfătuiți să consulte site-ul instituției sau să contacteze secretariatul.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: admitere liceu rezultate afisare
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