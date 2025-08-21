AI în trafic: cum schimbă Bursa SAB 2025 orașele României. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu lansează o nouă provocare

Concursul, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a premiat până acum proiecte care acoperă o paletă largă: de la mecanisme clasice de transmisie sau frânare, până la vehicule electrice, biciclete inovatoare și, mai nou, aplicații cu inteligență artificială.

Primul câștigător, în 2016, a fost Valentin Căpătan, cu un sistem de frânare pe bază de magneți, gândit să reducă uzura și să aducă mai multă siguranță. O soluție tehnică pură, dar cu potențial în piață.

Un alt exemplu care a atras atenția a fost triciclul electric „Greeny”, prezentat de Albert Suvac în 2017, o încercare de a oferi un mijloc de transport urban accesibil și prietenos cu mediul. Era perioada când trotinetele electrice abia începeau să fie vizibile pe străzi, iar astfel de inițiative arătau că există apetit pentru alternative.

2018 a fost un an prolific: primăvara l-a adus pe Gigi Maier cu o bicicletă electrică din lemn, un proiect care combina designul cu funcționalitatea, iar toamna, echipa ECOSTAR România, formată din studenți ai Politehnicii, a impresionat cu un monopost electric, expus la Romexpo.

Un an mai târziu, în 2019, Romeo Cătălinoiu a venit cu un reductor cu raport de transmisie variabil, o piesă tehnică adresată direct viitorului vehiculelor electrice, unde fiecare watt economisit contează.

A urmat inevitabila pauză pandemică, dar ediția din 2024 a readus Bursa SAB în atenție cu „Air Motion”, prototipul lui Adrian Roșca bazat pe aer comprimat. Dincolo de inovație, proiectul a readus în discuție tema combustibililor alternativi, o direcție pe care industria auto globală o explorează intens.

Iar acum, în 2025, tema trece la un alt nivel: inteligența artificială în mobilitate urbană. Sub genericul „Pune inteligența artificială în mișcare”, ediția 2025 a concursului organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu. pentru Dezvoltarea României, caută proiecte inteligente: de la semaforizare adaptivă și management de trafic bazat pe date, până la soluții de micromobilitate și infrastructuri inteligente. Premiul este de 5.000 de euro, dar adevărata miză rămâne expunerea: proiectul câștigător va fi prezentat la SAB, între 7 și 12 octombrie. Înscrierile sunt deschise până la 30 septembrie.

De ce această trecere către AI? Pentru că industria auto se schimbă radical. Mașinile electrice devin norma, iar software-ul contează tot mai mult. Marile orașe din Europa testează deja algoritmi care sincronizează mii de semafoare, redistribuie fluxuri de trafic și optimizează transportul public în timp real. România, aflată încă la coada clasamentelor europene în utilizarea AI, are nevoie de astfel de inițiative care aduc tehnologia din laborator direct pe stradă.

Privind în ansamblu, Bursa SAB nu a premiat doar invenții, ci și o viziune: aceea că mobilitatea nu se rezolvă dintr-o singură lovitură, ci printr-o sumă de soluții concrete. De la o piesă de transmisie mai eficientă până la o aplicație de trafic, toate pot contribui la minute câștigate pe drum și la un aer mai respirabil. În 2025, AI promite să ducă acest demers la nivelul următor.