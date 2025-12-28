Studiu alarmant: Turele de noapte cresc riscul de apariție a cancerului

Perturbarea ceasului biologic favorizează cancerul

Cercetătorii au descoperit că ritmurile circadiene perturbate modifică structura glandelor mamare și slăbesc apărarea imunitară. Modelele cu ritm circadian perturbat au dezvoltat cancer la 18 săptămâni, față de 22 săptămâni în condiții normale.

Tumorile au fost mult mai agresive și s-au răspândit la plămâni. Sistemul imunitar a fost activ restricționat, creând condiții favorabile pentru supraviețuirea celulelor canceroase.

Cercetătorii au identificat o moleculă cheie: receptorul LILRB4. Acesta acționează ca un punct de control imunitar. În cazul cancerului, LILRB4 devine periculos și suprimă răspunsul imun.

„LILRB4 acționează ca un comutator de oprire al sistemului imunitar”, a spus dr. Tapasree Roy Sarkar, conducătorul studiului. Când cercetătorii au țintit LILRB4, micromediul tumoral a devenit mai puțin imunosupresiv.

Dezactivarea acestui punct de control imunitar a redat sistemului capacitatea de a riposta. Chiar și în condiții circadiene perturbate, răspândirea cancerului a scăzut semnificativ.

„Am observat o reducere semnificativă a metastazelor canceroase și a creșterii tumorale”, a explicat Sarkar.

Se estimează că 12-35% dintre americani lucrează în ture neregulate. Aceștia includ lucrători în tura de noapte, însoțitori de zbor și călători frecvenți.

Perturbarea cronică a ritmului circadian nu doar se corelează cu riscul de cancer, ci poate determina activ progresia bolii. Studiul oferă unele dintre cele mai puternice dovezi în acest sens.

Descoperirea deschide uși către terapii țintite pentru pacienții expuși la risc circadian cronic. Următorul obiectiv al cercetătorilor este să înțeleagă cum pot inversa efectele perturbării circadiene la oameni.

„Acest studiu redefinește somnul și sincronizarea ca factori puternici în progresia și tratamentul cancerului”, a concluzionat Sarkar.

Studiul a fost publicat în revista Nature Oncogene.