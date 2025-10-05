Alexandru Rogobete: România are nevoie de tineri curajoși care îndrăznesc să viseze măreț

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost prezent la „Gala Excelenței în Educație” din Alexandria, un eveniment dedicat elevilor olimpici din județul Teleorman și cadrelor didactice care i-au pregătit.

„Am avut bucuria de a fi alături de elevii olimpici și de profesorii lor, oameni care, prin muncă, pasiune și dedicare, demonstrează că performanța autentică se construiește zi de zi, în fiecare sală de clasă”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete le-a transmis tinerilor să creadă în forțele proprii și să nu renunțe la visurile lor.

„Cu muncă, determinare, perseverență, pasiune, curaj și echilibru, orice este posibil. România are nevoie de tineri care gândesc liber, care construiesc și care nu se tem să viseze mare”, a adăugat el.

(sursa: Mediafax)