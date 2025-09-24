Aproximativ 27.000 de studenți străini studiază la universități din România

Conform statisticii oficiale, la data de 31 august în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări se aflau 26.989 de persoane care beneficiau de un permis de ședere în scop de studii.

Cei mai mulți studenți provin din Republica Moldova – 6.009, Franța – 3.220, Italia –2.149, Maroc – 1.762 și Israel – 1.505.

„România rămâne astfel un punct de atracție pentru tinerii care aleg să-și continue parcursul educațional într-un mediu sigur. Reamintim că, după intrarea în România în baza vizei de studii, studenții străini trebuie să solicite prelungirea dreptului de ședere la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcție de raza localității de reședință. De asemenea, îi îndemnăm să nu uite scopul pentru care au ales țara noastră”, au precizat reprezentanții IGI.

(sursa: Mediafax)