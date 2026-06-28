BAC 2026: Mesaj viral de sprijin pentru elevi înaintea examenului – „Stresul nu înseamnă că nu ești pregătit”

Cum să treci peste emoțiile de la BAC: 10 sfaturi psihologice care pot face diferența la examen

Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale examenului de Bacalaureat, un mesaj publicat de psihologul Mihai Copăceanu a devenit viral pe rețelele de socializare. Textul, adresat direct elevilor, vine ca o formă de susținere emoțională într-un moment în care presiunea psihologică atinge niveluri ridicate.

Mesajul pornește de la o realitate pe care o resimt majoritatea absolvenților de liceu: frica de eșec, senzația că nu știu suficient și convingerea că viitorul depinde de doar câteva ore de examen.

„Pentru cei care dau BAC-ul luni Dacă în perioada asta ai impresia că ai uitat tot, că toată lumea știe mai mult decat tine sau că viitorul tău depinde de 3 ore de examen, nu ești singurul. Aproape toți trec prin asta chiar dacă nu recunosc. Dacă simți că nu ai învățat cat ți-ai fi dorit (se poate și asta-sorry) acceptă treaba asta și mergi la BAC.”

Psihologul subliniază încă de la început ideea de normalizare a emoțiilor: stresul nu este un semn de slăbiciune, ci un indicator al implicării.

Stresul de dinainte de BAC: între frică și performanță

Una dintre ideile centrale ale mesajului este relația dintre anxietate și performanță. Elevii sunt încurajați să nu interpreteze stresul ca pe un semn că nu sunt pregătiți.

„Stresul pe care îl simți nu înseamnă că nu ești pregătit. De multe ori înseamnă doar că îți pasă. Dar nu lăsa stresul să crească teama de eșec și nesiguranța, astfel încât să obții o notă mai mică decat suma propriilor tale cunoștințe și competențe.”

Această abordare este importantă din perspectivă psihologică: anxietatea moderată poate mobiliza resurse cognitive, însă anxietatea excesivă poate bloca memoria de lucru și capacitatea de concentrare.

10 recomandări practice pentru ziua examenului

Mesajul lui Mihai Copăceanu include o serie de recomandări detaliate, menite să ajute elevii să își optimizeze starea fizică și mentală în ziua examenului.

1. Alimentația și odihna contează mai mult decât pare

Elevii sunt sfătuiți să evite excesele de cafeină și alimentele nesănătoase înainte de examen. De asemenea, somnul joacă un rol esențial în consolidarea memoriei și în stabilitatea emoțională.

„Mănâncă ceva dimineața (cafele + stres ≠ strategie). Nu țigări, nici Cola. Nu glumesc. Și pune-te în pat cât mai devreme, chiar dacă nu-ți vine somnul.”

2. Mersul pe jos înainte de examen

O plimbare de 20–30 de minute poate reduce tensiunea musculară și anxietatea, îmbunătățind claritatea mentală.

3. Citirea completă a subiectelor înainte de reacție

Elevii sunt sfătuiți să evite reacțiile impulsive și să parcurgă toate cerințele înainte de a începe rezolvarea.

„Citește cap-coadă toate subiectele (doar citește-le, răsfoiește-le), marchează ce știi și începe cu ce îți dă încrede.”

4. Planificarea timpului

Gestionarea timpului este esențială pentru a evita blocajele pe un singur exercițiu.

5. Diferența dintre dificultate și imposibilitate

Un exercițiu dificil nu este automat imposibil, iar reacțiile emoționale pot distorsiona percepția asupra cerințelor.

6. Verificări constante pe parcurs

Elevii sunt încurajați să verifice constant dacă răspund exact cerinței.

7. Ultimele minute dedicate verificării

Recitirea lucrării poate aduce puncte importante pierdute din neatenție.

8. Cum gestionezi overthinking-ul în timpul examenului

Psihologul oferă un ghid clar pentru oprirea gândurilor negative și revenirea la sarcină.

„A. Etichetează gândul, nu-l crede automat. De ex: „Ok, asta e overthinking.” /„Asta e anxietate, nu realitate.””

„B. Revino la o singură întrebare simplă

”Ce am de făcut exact aici, în următoarele 2–3 minute?””

„D. Reset rapid de 10 secunde

Pui pixul jos, respiri lent o dată-două și te uiți la cerință ca și cum ar fi prima dată, nu ca „problema vieții”, ci ca un exercițiu.”

9. Când te blochezi la un subiect

Blocajele nu indică lipsă de cunoștințe, ci necesitatea de a trece temporar la următoarea sarcină.

10. BAC-ul nu este o competiție de perfecțiune

Mesajul se încheie cu o perspectivă realistă asupra examenului: succesul nu depinde de perfecțiune, ci de capacitatea de a folosi ceea ce știi în mod eficient.

„BAC-ul nu e olimpiadă și nici un test de perfecțiune. Nu trebuie să fii cel mai rapid, cel mai deștept sau cel mai sigur pe tine din sală (”uite la ăla cat scrie”), trebuie doar să fii suficient de stabil cât să duci mai departe ce ai învățat până acum.”

Un mesaj și pentru părinți: rolul liniștii emoționale

Psihologul atrage atenția și asupra rolului părinților în această perioadă. Sprijinul emoțional poate influența semnificativ performanța elevilor.

„p.s. Pentru părinți: în zilele acestea copiii voștri nu au nevoie de presiune în plus, ci de un spațiu cât mai calm în care să își poată organiza emoțiile și gândurile. În spatele tăcerii, iritării sau oboselii lor este, de cele mai multe ori, stres, mult stres (chiar neverbalizat), nu lipsă de responsabilitate.

Liniștea dvoastră devine, de multe ori, siguranța lor. ????”

Concluzie: BAC-ul ca test de echilibru, nu de perfecțiune

Mesajul lui Mihai Copăceanu reușește să transforme anxietatea pre-BAC într-o discuție despre echilibru, organizare și încredere în sine. Dincolo de informațiile acumulate în anii de liceu, cheia reușitei rămâne capacitatea elevilor de a-și gestiona emoțiile și de a rămâne concentrați în momentul examenului.