Bacalaureat 2026: Probe scrise, rezultate și contestații

Ministerul Educației a publicat calendarul complet al bacalaureatului, inclusiv datele probelor scrise, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor.

La fel ca în anii precedenți, candidații vor avea posibilitatea să vizualizeze lucrările înainte de depunerea contestațiilor, după afișarea rezultatelor inițiale, notează a1.ro.

Sesiunea de vară

Înscrierile pentru prima sesiune s-au desfășurat în perioada 2-4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a s-au încheiat pe 4 iunie.

Evaluarea competențelor lingvistice și digitale a avut loc între 8 și 17 iunie, iar probele scrise încep la finalul lunii iunie.

Programul probelor scrise:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultate și contestații

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea de toamnă

Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat este destinată candidaților care nu au promovat sau nu au participat la prima sesiune.

Înscrierile sunt programate în perioada 14-21 iulie 2026, iar evaluarea competențelor va avea loc între 3 și 7 august.

Programul probelor scrise:

10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultate și contestații

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între orele 14:00 și 18:00

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Examenul de Bacalaureat rămâne una dintre cele mai importante evaluări din sistemul de învățământ preuniversitar, fiind condiția principală pentru accesul la studiile universitare.