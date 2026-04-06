București, viitor hub academic european – proiectul care poate schimba harta științei continentale

O direcție strategică majoră a candidaturii academicianului Mircea Dumitru la șefia Academiei Române vizează consolidarea prezenței României în rețelele internaționale de prestigiu, precum ALLEA, EASAC și ISC. Noutatea absolută a proiectului este însă înființarea Hub-ului Academia Europaea la București, un demers care ar transforma capitala României într-un nod activ al schimburilor intelectuale de pe continent.

Potrivit viziunii academicianului, acest hub va oferi cercetătorilor români acces facilitat la proiecte globale și va crește semnificativ vizibilitatea științei românești pe plan internațional. Este o mișcare strategică ce vine în completarea eforturilor de transformare a Academiei Române într-un „centru strategic al societății cunoașterii”, capabil să răspundă provocărilor erei digitale, precum dezinformarea și criza discernământului epistemic.

Proiectul subliniază necesitatea ca Academia să depășească statutul onorific și să devină un partener activ al statului, iar conectarea la rețelele europene de cercetare este esențială în acest demers. Pe lângă consolidarea relațiilor internaționale, acad. Mircea Dumitru propune și crearea unor platforme de dialog național, precum „Platforma pentru Viitor”, care să reunească cercetători, decidenți și societatea civilă.

„Pericolul politizării apare atunci când această separație se pierde și instituția ajunge să adopte poziții partizane. Academia trebuie să rămână un spațiu al diversității de idei, unite prin rigoare științifică”, a reamintit vicepreședintele Academiei, subliniind că internaționalizarea nu înseamnă abandonarea identității, ci dimpotrivă, întărirea acesteia prin dialog și expertiză recunoscută global.

În plus, proiectul apără cercetarea fundamentală și echitatea salarială în sistem, iar în plan cultural, acad. Dumitru atrage atenția asupra importanței științelor umaniste: „Într-o eră în care inteligența artificială poate genera conținut, reflecția asupra identității umane și a valorilor culturale devine vitală”.

Concluzionând, academicianul a declarat că succesul acestei direcții se va măsura în patru ani prin existența unei viziuni consolidate și a unei echipe capabile să o ducă mai departe.

Până atunci, înființarea Hub-ului Academia Europaea la București rămâne una dintre cele mai concrete și ambițioase promisiuni ale candidaturii sale.

Sursa: Evenimentul Zilei