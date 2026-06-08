Preselecții pentru Gala Tânărului Actor HOP 2026

Sunt invitați să se înscrie actorii care au absolvit facultatea (licență), cu vârsta până la 33 de ani. Candidaţii trebuie să trimită la adresa de e-mail doina@uniter.ro un curriculum vitae, copie după diploma de absolvire sau după adeverință, o fotografie (portret, rezoluţie 300 dpi) și titlul momentului prezentat. De asemenea, dacă sunt anumite cerințe tehnice pe care le putem asigura, vă rugăm să le menționați.

Data limită de înscriere: 21 iunie 2026.

Ediția a 29-a a Galei Tânărului Actor se va desfășura sub bagheta cunoscutului regizor Silviu Purcărete și are ca temă „A și B. Fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze”.

Plecând de la premisa că ceea ce se vede „la lumina zilei” poate ascunde alte adevăruri, invităm tinerii actori să prezinte același moment scenic în două variante, propunând, așadar, două ipostaze diferite, chiar contradictorii, ale unui personaj, ale unei situații sau ale unei scene, descoperind în acest fel noi înțelesuri.

Vom înțelege, desigur, cu toții, că ne aflăm în fața unor ipoteze artistice și ne vom bucura să descoperim imaginație, dar și rigoare.

Momentul propus poate fi un monolog (secțiunea Individual) sau chiar o scenă cu unul sau mai mulți parteneri (secțiunea Grup).

Pentru preselecție, durata maximă a momentului artistic:

Secțiunea Individual – 8 minute

Secțiunea Grup – 12 minute (componența grupului: maxim 7 actori)

Gala Tânărului Actor – HOP este unul dintre cele mai importante programe dedicate noii generații de actori, un spațiu de descoperire, afirmare și întâlnire artistică, în care talentul tinerilor creatori capătă vizibilitate, curaj și direcție în peisajul teatral românesc.

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