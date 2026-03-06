Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200... numai pe ianuarie”

Ancheta a început după un denunț depus la Direcția Națională Anticorupție în toamna anului 2025 și a fost susținută ulterior de înregistrări și de colaboratori autorizați.

Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, ambii din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București – Biroul Vamal de Frontieră Constanța au fost reținuți azi noapte de procurorii DNA. Christian Gudu a fost reținut aseară, la ora 23:35, iar Lică Octavian Parfene a fost reținut de DNA începând cu ora 01:50.

Ambii au fost prinși în flagrant și sunt acuzați de luare de mită.

Potrivit documentelor din dosar, martorul cu identitate protejată a reclamat faptul că persoane din conducerea Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud ar fi solicitat bani pentru a urgenta formalitățile vamale pentru containerele importate.

Denunțul a fost înregistrat la DNA în noiembrie 2025 și viza suspiciuni de luare și dare de mită. În urma acestuia, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru fapte de corupție, după ce au apărut indicii că sume de bani ar fi fost plătite pentru ca operațiunile vamale să se desfășoare „cu ușurință și cu prioritate”.

Conform declarațiilor din dosar, banii ar fi fost ceruți pentru fiecare container importat, astfel încât procedurile vamale să fie accelerate și să nu apară întârzieri în procesarea documentelor.

Martorul a explicat procurorilor că a fost abordat de conducerea vămii după numirea în funcție și că i s-a propus un sistem de plăți pentru fiecare container importat prin port. Același martor a spus că, potrivit practicii din domeniu, importatorii care nu acceptau astfel de înțelegeri riscau întârzieri semnificative la efectuarea formalităților vamale.

„Sunt intermediarul unor importatori de mărfuri străini care aduc marfă în România din China prin Portul Constanța. Îl cunosc pe șeful Vămii Constanța Sud Agigea, numitul Octav, de foarte mulți ani, pentru că eu îmi desfășor activitatea în acest domeniu de mult timp.

După numirea lui ca șef, din luna octombrie 2025, m-am întâlnit cu acesta și era însoțit de adjunctul său, al cărui nume nu îl cunosc, dar pe care îl pot recunoaște.

Octav mi-a făcut o propunere ca pentru fiecare container care intră în Vama Constanța Sud Agigea să îi dau o anumită sumă de bani pentru ca formalitățile vamale să se desfășoare cu ușurință și cu prioritate, adică acestea să fie urgentate. Adjunctul lui Octav a asistat la toate aceste discuții. I-am spus lui Octav că mă voi gândi și îl voi contacta pentru răspuns.

Un sistem cunoscut în piață este că dacă nu se acceptă propunerile lui Octav și nu faci o înțelegere cu el, adică să plătești o sumă de bani pentru fiecare container importat, Octav pune piedici și întârzie foarte mult formalitățile vamale”, se arată în declarațiile martorului.

În documentele din dosar se arată că, în decembrie 2025, ar fi fost remise mai multe sume de bani prin intermediul unui intermediar.

Procurorii susțin că, în baza unei înțelegeri prealabile, ar fi fost primite sume de 1.750 de euro și ulterior 2.800 de euro pentru urgentarea formalităților vamale aferente unor importuri realizate printr-o firmă de comisionariat vamal.

De asemenea, într-un alt episod investigat, intermediarul ar fi remis o sumă de 1.350 de euro provenită de la un colaborator al anchetatorilor. Din dialogul consemnat de procurori reiese că persoana care a primit banii știa de unde provin și a cerut ca suma să nu fie dată în dolari.

Înregistrările ambientale realizate în timpul anchetei surprind mai multe discuții despre sume de bani și despre containerele importate.

CULEA MIHAI: ’Trăiți! Salut, șefu’!

GUDU CHRISTIAN: Ce faci?

CULEA MIHAI: Bine! Șefu’ nu e?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…? A! Vine!

CULEA MIHAI: …[neinteligibil]… mi-a trimis …[neinteligibil]…

GUDU CHRISTIAN: Da?

CULEA MIHAI: Îi am la mine. Vi-i dau sau cum…?

GUDU CHRISTIAN: O.K.! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: A! Da? Hm?

GUDU CHRISTIAN: Mai târziu! …[vorbește în șoaptă]… Mai târziu! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Eu îs… eu am probațiunea de făcut!

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Mă-nțelegi? Și eu am fugit de la probațiune acuma. Și nu ș… ce fac… plec înapoi? Când să vin?

GUDU CHRISTIAN: Vii mai târziu. Fă-ți treaba tu și vii mai târziu! Vino după amiază!

CULEA MIHAI: Hm!

GUDU CHRISTIAN: Două, trei.

CULEA MIHAI: Pe la două, trei?

GUDU CHRISTIAN: …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Am înțeles! Da. Da. Bine! Să trăiți! Pa!

GUDU CHRISTIAN: Hai! Ciao! …[neinteligibil]…

CULEA MIHAI: Poftim?

GUDU CHRISTIAN: A știut exact despre ce e vorba.

CULEA MIHAI: Deci… deci, mi-a trimis 2.200…

GUDU CHRISTIAN: Îhî!

CULEA MIHAI: Ăștia-s numai pe ianuarie.

GUDU CHRISTIAN: Îhî! Bine! Vorbim după aia!

Într-un alt moment surprins de camerele de supraveghere, anchetatorii descriu un schimb care ar fi avut loc între două persoane. Înregistrările arată cum cei doi interlocutori se apropie unul de celălalt și se poate observa cum Gudu Christian desface sacoșa și o ține desfăcută în dreptul lui Culea Mihai.

GUDU CHRISTIAN: Cum ești? Ia o banană!

CULEA MIHAI: Stai așa puțin!

După acest succint schimb de replici, Culea Mihai duce mâna în partea stângă a hainei sale, se percep sunete specifice deschiderii fermoarului de la haină, apoi se poate observa mâna acestuia revenind la poziția inițială. În continuare, Gudu Christian coboară ușor mâna dreaptă spre partea dreaptă a gecii sau a pantalonilor.

GUDU CHRISTIAN: Ia!

CULEA MIHAI: Mersi!

GUDU CHRISTIAN: Ia-le… ia-le p-amândouă!

CULEA MIHAI: Mersi! Bogdaproste!

Potrivit anchetei, gesturile surprinse în înregistrare ar coincide cu momentul în care ar fi fost remisă o sumă de bani.

„În jurul orei 17:30 am ajuns din nou la sediu, la intrarea din spate, iar în momentul în care intram în clădire, GUDU CHRISTIAN cobora scările, având în mâna dreapta o sacoșă din plastic în care avea banane. Menționez că Gudu Christian mă căutase la biroul meu cu puțin timp înainte, lucru pe care l-am aflat de la soția mea, care m-a sunat când ajunsesem în parcare. Și GUDU mi-a zis că mă căutase.

Interacțiunea cu Gudu Christian a fost foarte scurtă, în jur de 30 de secunde, acesta spunându-mi «să-i dau ăia», cu referire la suma de 2.200 de euro și a trecut punga de plastic în mâna stânga. Am scos suma de bani din buzunarul din stânga al gecii, prevăzut cu fermoar, și, în același timp, Gudu Christian mi-a spus «ia o banană», deschizând punga de plastic în care eu am introdus suma de 2.200 de euro.

Imediat după ce am lăsat suma de 2.200 de euro în plasă, Gudu Christian a luat cei 2.200 de euro și i-a introdus cu mâna dreaptă în buzunarul drept al pantalonilor sau al gecii, nu-mi amintesc, moment în care am luat și eu două banane din pungă, la indicațiile lui Gudu. Imediat după ne-am despărțit, acesta a ieșit din clădire. Eu am continuat deplasarea spre biroul meu, situat la parterul clădirii.”

Dosarul a fost documentat inclusiv cu ajutorul unui colaborator autorizat al DNA, care a purtat discuții cu persoanele vizate și a participat la întâlniri monitorizate de anchetatori.

Acesta a declarat că a intermediat discuții privind importurile de containere și a transmis informații despre numărul acestora, pentru a verifica sumele care ar fi trebuit plătite.

„După data de 26.01.2026, ocazie cu care i-am remis lui Parfenie Octavian suma de 1350 de euro, la data de 06.02.2026, am mers la biroul lui Parfenie Octavian, unde stă și Gudu Christian, birou situat în incinta Biroului Vamal Constanța Sud-Agigea. I-am spus acestuia că Ali Amer mi-a transmis că în perioada 19.01-23.01.2026 și 26.01 – 30.01.2026, prin comisionar Quality Broker SRL, au fost importate nouă containere.

I-am spus lui Gudu că nu știu dacă această situație este cea reală, rugându-l să verifice și să confrunte cu situația pe care o au el și Parfenie Octavian. Gudu Christian a făcut o poză cu telefonul de pe situația importurilor din perioada menționată pe care și eu o aveam tot pe telefon, întrebându-mă datele importurilor. Gudu Christian mi-a spus că va vedea dacă acestea corespund. După aceasta ne-am despărțit.”

Ancheta penală este în desfășurare, iar dosarul se află în prezent pe rolul Secției a II-a a Direcției Naționale Anticorupție.

