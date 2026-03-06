Premieră în România: condamnare la închisoare pentru agresarea unui cadru medical

Potrivit hotărârii pronunțate de Judecătoria Fetești, inculpatul Banu Spartacus a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe împotriva unui cadru medical și la 1 an și 3 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Instanța a stabilit că faptele au fost comise în concurs real de infracțiuni, iar pedeapsa finală rezultantă este de 2 ani și 5 luni de închisoare. Aceasta urmează să fie executată în regim de detenție. Mandatul de executare va fi emis după rămânerea definitivă a hotărârii.

În același dosar, instanța a admis acțiunea civilă formulată de medicul agresat, Constandache Emilia-Ioana, obligând inculpatul să plătească 20.000,60 lei daune materiale și 100.000 lei daune morale. De asemenea, acesta trebuie să achite 3.500 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Incidentul a avut loc în august 2022, la Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Fetești, unde medicul era de gardă în camera de urgență.

Potrivit anchetatorilor, pacientul a devenit violent în timpul consultației și a lovit medicul cu pumnii în zona feței, provocându-i leziuni care au necesitat 14 – 16 zile de îngrijiri medicale. Ulterior, medicul a fost transferat la Spitalul Județean Constanța pentru tratament.

Infracțiunea de lovire sau violență împotriva unui cadru medical este prevăzută în articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care sancționează agresiunile asupra medicilor, asistenților sau altor angajați din sistemul medical aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Cazul de la Fetești vine într-un context în care organizațiile profesionale din sănătate avertizează de mai mulți ani asupra numărului tot mai mare de agresiuni asupra personalului medical din spitale și unități de urgență.

Hotărârea instanței reprezintă un semnal important privind aplicarea legii în astfel de situații, decizia poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

(sursa: Mediafax)