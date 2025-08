Daniel David, mesaj către profesori: "O grevă în septembrie nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an.."

Acesta a precizat că toate domeniile de activitate sunt afectate de măsurile pentru acoperirea deficitului bugetar, iar greva profesorilor nu ar putea aduce „nimic bun”.

„Țara stă atât de prost încât o grevă în septembrie nu poate aduce nimic pe termen de o jumătate de an, un an, în schimbările care sunt luate acum, pentru că dacă se renunță la aceste lucruri, noi în domeniul nostru avem probleme cu salariile și bursele, dar țara are probleme în general cu salarii, pensii, burse, ajutoare sociale, nu sunt bani, se blochează țara”, a declarat acesta la Radio România Cultural, înainte de a pleca în concediu.

Întrebat cu privire la o grevă a cadrelor didactice, la începerea anului școlar, Daniel David a precizat că se va ajunge „în aceeași situație”, adică „să discutăm cum facem pentru a reduce perioada în care se aplică aceste măsuri”.

„Vă spun sincer, și dacă este grevă, vom ajunge în aceeași situație, să discutăm cum facem pentru a reduce perioada în care se aplică aceste măsuri și pentru a ne gândi ce alte măsuri putem lua ca să ușurăm situația profesorilor. Asta o putem face și fără grevă, că eu sunt deschis să discutăm aceste lucruri, și știu că trebuie discutate”, a mai adăugat ministrul Educației.

Sindicatele din învățământ au declanșat proteste în fața Ministerului Educației și Cercetării, după ce Daniel David a anunțat că nu mai sunt bani pentru salariile profesorilor până la sfârșitul anului. Liderul sindical Marius Nistor a avertizat că, în acest context, școala nu va începe pe 8 septembrie.

Sindicatele din Educație au anunțat și un marș în București pe 8 septembrie, prima zi de cursuri din anul școlar 2025-2026, la care se așteaptă participarea a 30.000 de angajați din școli. De asemenea, sindicatele au îndemnat profesorii să boicoteze începutul anului școlar.